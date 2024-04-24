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華裔組織發聲 日落公園反霸凌 籲受害者報警求助

記者顏潔恩／紐約報導
23日下午華裔組織、家長、民選官員聚集在日落公園的球場內舉辦「反霸凌集會」。(記者顏潔恩/攝影)
23日下午華裔組織、家長、民選官員聚集在日落公園的球場內舉辦「反霸凌集會」。(記者顏潔恩/攝影)

一名華裔青少年日前在布碌崙(布魯克林)日落公園的一處球場遭人霸凌，引發當地華社關注，23日下午，華裔組織、家長、民選官員聚集在該球場內舉辦反霸凌集會，引導華人家庭正視霸凌問題；知情人表示，事件中涉及暴力打人的幾名華裔青少年，與幫派有關係，成為受害者和家長怕遭到報復而不敢報警的理由，令警方也難以做事。

21日下午3時左右，幾名十幾歲的華裔青少年在6大道交56街的彩虹遊樂園(Rainbow Playground)發生肢體衝突，一名少年被四、五名少年圍毆，被打至嘴角滲血、臉上出現瘀傷；該事件也讓更多華裔家長透露，自己的孩子也常在公園內遭到不良少年攻擊。

23日多個華裔組織聚集在公園內，72分局副局長許博略表示，目前已掌握到這些霸凌者的信息，但反而是受害者沒報警，無法幫忙立案；「我不能想像受害者家庭是怎樣的心情，心裡一定感到很害怕」，鼓勵受害者主動報警，日後社區若再有相似情況，當事人要留在現場跟警方交換資料、需要時作證。

亞裔社區中心(ACC)創始人林寶珍稱，霸凌他人的幾名青少年背後有幫派勢力，已多次在66、72分局轄區內滋事，受害者家庭擔心遭到報復，事發幾天了仍不敢到警局立案，導致警方也束手無策；她強調，不吭聲只會助長不良少年的犯罪風氣、變本加厲，最終更多孩子會受害，希望受害家庭可求助警方，協商可行的解決方案。

一名曾在校園遭到霸凌的鄭姓同學指，幾個月前剛抵達美國不會說英文，被班裡的幾名非洲裔學生欺負和辱罵，長達幾周被他們扯頭髮、打到流鼻血，最後ACC、市議員莊文怡介入，跟校方反映後便再也沒被霸凌；與紐約市警局成立反霸凌中心的ACC以此為例，鼓勵不諳英文的家庭前往求助，將代為聯繫警方處理問題。

莊文怡呼籲華人家庭遇事要勇敢發聲和面對，「無論什麼族裔、年齡，霸凌都不可接受；若華社不去制止、發聲和譴責這些暴力行為，難保以後同樣的事不會發生在自己小孩身上」；72分局目前已承諾會增加執法力度，防止公眾霸凌的發生，她也將和警局、市教育局聯合在社區舉辦更多反霸凌工作坊，讓家長正視相關問題外，也懂得利用求助資源。

23日下午華裔組織、家長、民選官員聚集在日落公園的球場內舉辦「反霸凌集會」。(記...
23日下午華裔組織、家長、民選官員聚集在日落公園的球場內舉辦「反霸凌集會」。(記者顏潔恩/攝影)
華人家長出席反霸凌集會。(記者顏潔恩/攝影)
華人家長出席反霸凌集會。(記者顏潔恩/攝影)

華裔 華人 日落公園

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