民調指逾6成紐約居民反對堵車費 需開車進市區者反對聲浪更高

曼哈頓中心商業區堵車費計畫預計最快6月上路，圖為早上通勤時間從新澤西欲經由荷蘭隧道前往紐約市的車流。(美聯社)

曼哈頓 中心商業區堵車費 計畫預計最快6月上路，最新民調 顯示，大多數紐約州選民反對堵車費計畫，也是少數能讓紐約州選民能夠達成共識，共同反對的議題。

根據大都會運輸署(MTA)，堵車費計畫將對進入曼哈頓60街以南的私家車收取15元的堵車費，預計每年可籌資近10億元用於資助MTA修繕公共交通。根據錫耶納學院(Siena College)22日公布的民調，63%的紐約州選民反對堵車費計畫，支持者只有25%。

而在紐約市，反對者的比率為64%，支持者為33%。相比之下，需要駕車進入紐約市的郊區居民的反對聲浪更高，72%的郊區選民反對堵車費計畫。

從族裔上來看，67%的非洲裔、62%的西語裔以及61%的白人反對堵車費計畫；從黨派來看，共和黨選民反對的比率達到75%，民主黨為54%，獨立選民為69%。

堵車費計畫由前州長葛謨(Andrew Cuomo)於2019年以立法形式提出，雖然已經屢遭訴訟，現任州長霍楚(Kathy Hochul)繼任後繼續維護這一計畫。

根據民調，只有14%的受訪者表示，他們為了規避堵車費會盡量減少前往曼哈頓，17%的人表示會使用包含公共交通在內的方式避免堵車費。另有14%的人表示，堵車費對他們的通勤模式沒有影響，44%的人表示他們不會去曼哈頓。

整體來說，有大多數民主黨人、三分之二的獨立選民以及四分之三的共和黨選民，三分之二的下州居民和大多數上州居民，都反對堵車費計畫。還有近三分之二的民眾表示，他們可能會減少前往曼哈頓，或不會自行開車。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Grenbergy)說：「在堵車費實施以後，這一數字是否還能維持，就很有趣了。」