紐約州預算定案 仇恨犯罪範圍擴大 總額達2370億元

州眾議員李榮恩等提出的「仇恨犯罪現代化提案」被納入新財年州預算協議。(李榮恩辦公室提供)

紐約州參、眾議會日前通過了總額達2370億元的2025財年州預算 案。在州府與議會達成的預算協議中，納入了由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)聯合提出的「仇恨犯罪 現代化提案」(Hate Crime Modernization Act)，擴大了仇恨犯罪的定罪範圍。此外，預算案中還包含了用於投資給亞裔 機構的3070萬元撥款。

「仇恨犯罪現代化提案」於去年在州議會提出，目的是更新現行州法中對於仇恨犯罪的定義範疇和處罰標準，新增23項可被控以仇恨犯罪的罪行。

根據提案，基於種族、膚色、國籍、性別認同、宗教信仰等差異而對他人進行蓄意騷擾、挑釁、威脅或驚嚇，未來都將被控屬於仇恨犯罪的「偏見騷擾罪」，包括損壞宗教場所建築、在建築上塗畫納粹符號或絞索圖案、或在公眾視野中焚燒十字架等具體行為，都屬於偏見騷擾罪的範疇。此外，在以往屬於群毆、謀殺、性暴力、人口販運、偽證、違法持有武器等罪名的行為中，新法也將授權檢察官根據犯罪動機加控以仇恨犯罪。

霍伊曼表示，隨著新冠疫情、以哈衝突等國際事件的發生，針對亞裔、猶太人、穆斯林等人群的偏見和仇恨犯罪在紐約空前增加，而立法者急需將現行仇恨犯罪法律中的漏洞堵住，才能讓執法得以順利執行。李榮恩表示，如果仇恨犯罪的問題不解決、犯罪者不被追究，仇恨行為將變得正常化。

李榮恩還介紹，在用於資助亞裔社區機構的3070萬元財政資助中，由上百個扎根於亞裔社區的非營利機構組成的公平預算聯盟(Equity Budget Coalition)獲得3000萬元，紐約市大(CUNY)的亞裔美國人研究所(AAARI-CUNY)和州大(SUNY)即將創建的亞裔領導力學院(Asian Leadership Institute)分別獲得35萬元。