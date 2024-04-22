我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

紐約州預算定案 仇恨犯罪範圍擴大 總額達2370億元

記者許君達／紐約報導
州眾議員李榮恩等提出的「仇恨犯罪現代化提案」被納入新財年州預算協議。(李榮恩辦公室提供)
州眾議員李榮恩等提出的「仇恨犯罪現代化提案」被納入新財年州預算協議。(李榮恩辦公室提供)

紐約州參、眾議會日前通過了總額達2370億元的2025財年州預算案。在州府與議會達成的預算協議中，納入了由州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)聯合提出的「仇恨犯罪現代化提案」(Hate Crime Modernization Act)，擴大了仇恨犯罪的定罪範圍。此外，預算案中還包含了用於投資給亞裔機構的3070萬元撥款。

「仇恨犯罪現代化提案」於去年在州議會提出，目的是更新現行州法中對於仇恨犯罪的定義範疇和處罰標準，新增23項可被控以仇恨犯罪的罪行。

根據提案，基於種族、膚色、國籍、性別認同、宗教信仰等差異而對他人進行蓄意騷擾、挑釁、威脅或驚嚇，未來都將被控屬於仇恨犯罪的「偏見騷擾罪」，包括損壞宗教場所建築、在建築上塗畫納粹符號或絞索圖案、或在公眾視野中焚燒十字架等具體行為，都屬於偏見騷擾罪的範疇。此外，在以往屬於群毆、謀殺、性暴力、人口販運、偽證、違法持有武器等罪名的行為中，新法也將授權檢察官根據犯罪動機加控以仇恨犯罪。

霍伊曼表示，隨著新冠疫情、以哈衝突等國際事件的發生，針對亞裔、猶太人、穆斯林等人群的偏見和仇恨犯罪在紐約空前增加，而立法者急需將現行仇恨犯罪法律中的漏洞堵住，才能讓執法得以順利執行。李榮恩表示，如果仇恨犯罪的問題不解決、犯罪者不被追究，仇恨行為將變得正常化。

李榮恩還介紹，在用於資助亞裔社區機構的3070萬元財政資助中，由上百個扎根於亞裔社區的非營利機構組成的公平預算聯盟(Equity Budget Coalition)獲得3000萬元，紐約市大(CUNY)的亞裔美國人研究所(AAARI-CUNY)和州大(SUNY)即將創建的亞裔領導力學院(Asian Leadership Institute)分別獲得35萬元。

仇恨犯罪 亞裔 預算

上一則

堵車費將至 州府將嚴打規避過路費

延伸閱讀

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
2370億州預算通過 著重移民、醫療、教育

2370億州預算通過 著重移民、醫療、教育
平均通勤33分鐘 紐約州全美最長 華人：遠超過這數字

平均通勤33分鐘 紐約州全美最長 華人：遠超過這數字
美光傳將獲美國61億美元晶片補助金 最快下周宣布

美光傳將獲美國61億美元晶片補助金 最快下周宣布

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

2024-04-15 06:20
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
兩名來自紐約的華裔男子方景海(圖)和葛彬彬近日因涉嫌電信詐騙，被馬里蘭州警方逮捕。(取自馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室臉書)

跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

2024-04-18 06:26

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年