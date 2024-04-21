一個世代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓 下城華爾街 (Wall St.)一直以來被視為世界金融中心，在新冠疫情 期間受到不小衝擊，曾發源於華爾街的美國最大銀行「摩根大通」(JPMorgan Chase & Co.)，近日宣布關閉位於華爾街45號的分行，剪斷了與這條美國金融誕生的街道共生150年的臍帶。

美國為全球金融業中心，華爾街更是中心的核心，曾主導華爾街企業融資的皮爾龐特摩根(John Pierpont Morgan)，當年與他的兒子在華爾街23號、紐約證券交易所對面起家，將摩根大通轉變為世界上最強大的銀行之一，也見證了華爾街的興起。

不過2001年的九一一事件，導致華爾街金融區日常生活受阻，不少公司遷址到中城或曼哈頓其它地區，新冠疫情更加速了這個現象，如今華爾街的銀行與金融公司多已搬離，選擇到曼哈頓的其它地方，而摩根大通的離開，更象徵著一個時代的結束。

老派華爾街氛圍不再

摩根大通在20世紀80年代搬離華爾街23號，並於2001年將總部遷至曼哈頓中城的公園大道(Park Ave.)上，當初起家的華爾街23號，目前僅剩下空置的店面，外牆則掛著「出租」的牌子；甫宣布關閉的華爾街45號分行，則從2006年以來就一直營運至今。

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影) 摩根大通將華爾街分行，遷至百老匯大道120號。(記者范航瑜／攝影)

紐約證券交易所股票經紀人塔奇曼(Peter Tuchman) 說：「以前常看到穿著雙排扣西裝、抽著雪茄的人在街上出沒，豪華轎車在大型銀行大樓外等著接送他們。這種老派華爾街氛圍，已然不再。」

今日所謂「華爾街銀行」，並不真的指其地址位於華爾街，而是指擁有全球交易業務、為投資銀行家提供諮詢服務的金融機構。

經紀商戴德梁行 (Cushman & Wakefield) 紐約業務主席桑托拉 (John Santora) 表示，2000年銀行業在華爾街大約佔據500萬平方呎面積，現在面積只佔約幾十萬平方呎。

華爾街人流減少一半

根據1991年以來就在該處經營報攤的拉利(Sunil Rally)表示，華爾街自疫情以來人流量已下降了50%以上，雖然還是有各國遊客慕名前來觀光，到不遠處與著名的華爾街銅牛(Charging Bull)和無畏女孩(Fearless Girl)等地標拍照，但辦公大樓的空置，也讓他的生意難以維持，他也在考慮是否要關掉報攤。

目前在華爾街上，僅有美國銀行(Bank of America)和道明銀行(TD Bank)仍設有分行，美國銀行於去年翻新了位於95號的分行；該銀行紐約區行政管理主任Jaime Stojanowski表示，客流量雖較疫情前有明顯下降，但華爾街分行每月仍有約2500名客戶來開設支票帳戶或轉帳。