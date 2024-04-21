紐約市規模最大 無車地球日登場 華埠人潮湧動

華埠「無車地球日」，披露街開放街道，熱鬧非凡。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 20日迎來了有史以來規模最大的「無車地球日」，市民能夠在無汽車噪音和尾氣的環境中享受大自然；參與無車日的曼哈頓華埠 披露街人潮湧動，沿途皆是美食和公共藝術展示攤位，還有歌舞表演和社區活動，現場熱鬧非凡。

「無車地球日」從上午10時開始，全市五大區超過100條街道禁止車輛通行，專為行人和自行車騎行者開放；該活動自2016年起步，最初僅限於將曼哈頓的特定街道改造為公共廣場和無車區域，以便行人、騎行者和當地商家使用。2024年的開放街道季節獲得了市交通局批准的3000萬元合同支持，供有需要的開放街道、廣場和其他公共空間使用。

披露街的「無車地球日」活動從中午12時至下午3時舉行，豐富的節目和攤位如糖畫、面部彩繪等吸引了眾多參與者。節目表演下午1時正式開始，專程從威徹斯特郡(Westchester County)趕來的王卿琳(Catherine Wang)演唱「站在高崗上」。

王卿琳演唱「站在高崗上」。(記者范航瑜／攝影)

為提升環保意識，華埠商改區 還組織了志願植樹活動。來自皇后區「Sol Sharp」音樂學院的老師劉芳帶領30位學生，參與了此次在羅斯福公園(SDR Park)的植樹活動。劉芳表示：「我覺得這個活動不僅能培養孩子們為社會做貢獻的精神，還能提升他們的環保意識。」活動結束後，王卿琳還獻唱了由劉芳創作的歌曲「Love Peace Prayer」。

華埠商改區行政總監陳作舟，對所有志工表示感謝，強調通過這些支援活動，華埠環境變得更加清潔和充滿活力。他提到，羅斯福公園不僅是本次活動的場地，也曾舉辦過中秋等節慶活動，未來還計畫在2026年世足總決賽期間在此進行現場轉播。