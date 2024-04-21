紐約市規模最大 無車地球日登場 華埠人潮湧動
紐約市20日迎來了有史以來規模最大的「無車地球日」，市民能夠在無汽車噪音和尾氣的環境中享受大自然；參與無車日的曼哈頓華埠披露街人潮湧動，沿途皆是美食和公共藝術展示攤位，還有歌舞表演和社區活動，現場熱鬧非凡。
「無車地球日」從上午10時開始，全市五大區超過100條街道禁止車輛通行，專為行人和自行車騎行者開放；該活動自2016年起步，最初僅限於將曼哈頓的特定街道改造為公共廣場和無車區域，以便行人、騎行者和當地商家使用。2024年的開放街道季節獲得了市交通局批准的3000萬元合同支持，供有需要的開放街道、廣場和其他公共空間使用。
披露街的「無車地球日」活動從中午12時至下午3時舉行，豐富的節目和攤位如糖畫、面部彩繪等吸引了眾多參與者。節目表演下午1時正式開始，專程從威徹斯特郡(Westchester County)趕來的王卿琳(Catherine Wang)演唱「站在高崗上」。
為提升環保意識，華埠商改區還組織了志願植樹活動。來自皇后區「Sol Sharp」音樂學院的老師劉芳帶領30位學生，參與了此次在羅斯福公園(SDR Park)的植樹活動。劉芳表示：「我覺得這個活動不僅能培養孩子們為社會做貢獻的精神，還能提升他們的環保意識。」活動結束後，王卿琳還獻唱了由劉芳創作的歌曲「Love Peace Prayer」。
華埠商改區行政總監陳作舟，對所有志工表示感謝，強調通過這些支援活動，華埠環境變得更加清潔和充滿活力。他提到，羅斯福公園不僅是本次活動的場地，也曾舉辦過中秋等節慶活動，未來還計畫在2026年世足總決賽期間在此進行現場轉播。
此次「無車地球日」象徵著紐約市開放街道及公共空間規畫季節的正式啟動，涵蓋五個行政區內的53個無車區域。與去年相比，無車區域增加了23個，活動時間也相應延長至下午4時，以容納更多的公共藝術展示和社區活動。開放的街道上布滿了音樂、舞蹈和遊戲，騎行愛好者還可以享受半小時的Citi Bike免費騎行，共同慶祝這一環保節日。
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