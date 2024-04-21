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傳承40年技藝 糖畫攤人氣旺 可愛「兔」最受歡迎

記者范航瑜／紐約報導
華埠披露街地球無車日的活動上，糖畫攤位尤其吸引了眾多市民和遊客駐足。(記者范航瑜／攝影)
華埠披露街地球無車日的活動上，糖畫攤位尤其吸引了眾多市民和遊客駐足。(記者范航瑜／攝影)

紐約市的「無車地球日」20日登場，曼哈頓華埠披露街(Pell St.)上，一個糖畫攤位尤其吸引了眾多市民和遊客駐足，擁有超過40年經驗的糖畫師劉輝，展示了他精湛的手藝，免費用糖畫出十二生肖送給民眾，其中又以造型可愛的「兔」受到歡迎。

劉輝是一位承襲家族傳統的糖畫師，來自哈爾濱的一個糖畫世家，擁有超過40年的製作經驗；劉輝曾受邀在全球各大城市進行糖畫表演，此次她應市交通局和華埠商業改進區的邀請來到披露街，免費製作糖畫供遊客領取。

糖畫是一項有著超過600年歷史的傳統民間手工藝，主要是以紅糖、白糖加上少許飴糖混合，慢火熬煮至牽絲狀態，然後在石板上繪製出各種圖案和文字，圖案通常以小說、民間故事中的人物或動物為題材。

「龍」的糖畫看起來是十二生肖中最大的。(記者范航瑜／攝影)
「龍」的糖畫看起來是十二生肖中最大的。(記者范航瑜／攝影)

劉輝現場設置了一個十二生肖的轉盤，人們可以透過轉動轉盤，拿到相對應的圖案，不過也有不少民眾直接要求劉輝製作自己所屬的生肖，劉輝也都來者不拒。

在生肖中，儘管「龍」看似最大，「鼠」看似最小，但劉輝會根據遊客需求，調整糖畫的大小；她表示，在所有生肖內，造型可愛的「兔」尤其受歡迎。

除了生肖，劉輝還能製作其他各式各樣的糖畫，如女孩子偏愛的「蝴蝶」和男孩子喜歡的「刀」、「劍」等造型。一幅糖畫的製作時間根據複雜程度不同，通常需要三到五分鐘。

下午人逐漸多了起來，劉輝的攤位前人頭攢動，不少遊客都想一瞥製作過程，劉輝還專門脫下了羽絨服，換上了提前準備的漢服；她表示，展示糖畫不僅是吸引更多遊客來到華埠，更重要的是推廣這種富有中華傳統特色的糖畫文化。

劉輝現場設置了一個生肖轉盤，讓人們轉動後獲得相對應的圖案。(記者范航瑜／攝影)
劉輝現場設置了一個生肖轉盤，讓人們轉動後獲得相對應的圖案。(記者范航瑜／攝影)

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