紐約市籌5億元投資兒童早教 彌補聯邦救濟金缺口

紐約市長亞當斯19日聯合市教育局和市議會宣布，已籌集5億元教育經費填補聯邦疫情救濟金缺口，優先投入免費早教等嬰幼兒項目。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)19日聯合市教育局和市議會宣布，已籌集5億元教育經費填補聯邦疫情 救濟金缺口，優先投入免費早教等嬰幼兒項目；此前有教育倡導組織在曼哈頓舉辦里民大會，表示若救濟金到期，恐有許多基本服務被砍。

亞當斯在曼哈頓東村(East Village)第34公校 (P.S. 34)舉行的新聞發布會上，與市議長歐德思(Adrienne Adams)、市教育總監班克斯(David Banks)表示，已經從州府和市府財庫中鎖定5億元經費，支持原本因聯邦疫情救濟金耗盡而面臨裁減的項目。

「疫情期間我們獲得了超過70億元的聯邦救濟金，但我們不能再依賴這些逐漸流失的經費，而是決定加強財務管理，優先投資 在全市嬰幼兒教育上。」

此筆共計5億1400萬元教育投資，將用於15個兒童早教項目，包括擴大全市3-K教育席位、為特殊教育學前班提供資金、對113所成績較落後的公校進行重點投資等。此外，該筆經費也著重關注無證移民兒童，將為住在遊民所、臨時住房、寄宿家庭的學生提供教育專員幫扶，為他們配設專門的翻譯和口譯服務。

同時，市府計畫在心理健康、體育、藝術、雙語教學方面加大投資，比如招募500名心理諮詢輔導員、開設藝術資助計畫、開設公校體育聯盟、加強100個雙語項目的課程和師資經費投入、為近170所公校的非營利組織提供資金，幫助學生培養社會公益服務精神等。

市教育局一直提倡的「掃盲計畫」也獲得優先撥款，致力於把提高閱讀放在首位，要求公校確保每名學生在小學三年級前，都能夠流暢自如的閱讀。

班克斯表示，無論是英語為非母語的學生、特殊兒童、學生運動員、藝術特長生，市教育局都將一視同仁，確保學童受教的權益不會受損。