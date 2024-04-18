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平均通勤33分鐘 紐約州全美最長 華人：遠超過這數字

記者范航瑜／紐約報導
連接紐約曼哈頓和布魯克林(布碌崙)的威廉斯堡大橋，經常塞滿通勤車流。(美聯社)
連接紐約曼哈頓和布魯克林(布碌崙)的威廉斯堡大橋，經常塞滿通勤車流。(美聯社)

能源部(Department of Energy)日前發布的報告揭露了全國各州居民的平均通勤時間。其中，紐約州以平均33.2分鐘居全國首位。華人通勤客卻對此數據表示懷疑，認為紐約市通勤時間遠遠超過這個數字。

能源部報告 全美平均單程通勤27分鐘

能源部的能源效率與可再生能源辦公室(Office of Energy Efficiency & Renewable Energy)負責管理國家核基礎設施，並執行國家能源政策。該辦公室收集了2022年工作日平均通勤時間的數據，列出了通勤時間最惡劣的前十個州。其中，紐約州民眾平均需要花費33.2分鐘才能從家通勤至工作地點，時長位居全國首位。

豐富的就業機會和更高的收入仍舊眾多通勤客，不懼漫長的通勤也要來紐約工作。(記者范...
豐富的就業機會和更高的收入仍舊眾多通勤客，不懼漫長的通勤也要來紐約工作。(記者范航瑜／攝影)

除了紐約州，大華府地區和新澤西州的居民通勤時間也超30分鐘。能源部的分析師認為，人口密集以及城市擴張是造成嚴峻通勤挑戰的罪魁禍首。

報告還指出，全美的平均單程通勤時間約為27分鐘。相較之下，中西部地區的居民享有較短的通勤時間，南達科他州(South Dakota)和北達科他州(North Dakota)的居民平均通勤時間不到18分鐘。

皇后區到曼哈頓 上班族：至少要1小時

在曼哈頓上班的徐先生表示，由於曼哈頓房租過高，自己搬到了皇后區居住。每天通勤步行和換乘地鐵加起來，需要花一個小時左右通勤。高額的房租還使不少華人選擇搬到了外州。

Path不穩定 新港到曼哈頓僅1站 花40分

家住新州新港(Newport)的劉女士，離曼哈頓一站之遙，但每天需要乘坐Path再換乘地鐵，總共花40分鐘左右。「但最大問題是Path很不穩定，尤其是在周末、節假日和夜裡。有時候我可能得等20分鐘，」劉女士表示。「我認為紐約市通勤肯定不止33分鐘，這個數據是被上州地區所平均了。」

儘管如此，豐富的就業機會和更高的收入仍舊吸引了眾多通勤客，不懼漫長的通勤也要來紐約工作。據「紐約郵報」報導，30歲的美髮師傑伊(Kaitlin Jay)每兩周從北卡羅來納州(North Carolina)夏洛特(Charlotte)的家到上西區的美髮沙龍工作，單程將近六小時。

紐約州平均通勤時間居全國首位。圖為紐約車站常會擠滿通勤人群。 （美聯社）
紐約州平均通勤時間居全國首位。圖為紐約車站常會擠滿通勤人群。 （美聯社）

曼哈頓 能源部 紐約州

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