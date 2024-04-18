跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

兩名來自紐約的華裔男子方景海(圖)和葛彬彬近日因涉嫌電信詐騙，被馬里蘭州警方逮捕。(取自馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室臉書)

馬里蘭州 (Maryland)當地警方近日抓捕了兩名涉嫌電信詐騙的華人 男子，嫌犯企圖詐騙的涉案金額達6萬餘元，他們還涉嫌假冒聯邦執法人員；據悉，兩名華男均來自紐約，目前正關押在當地的拘留中心。

根據馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室(Washington County Sheriff's Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板電腦上收到通知，稱其一個帳戶被黑；她隨即撥打了通知中提供的電話號碼，對方稱她要提供數千元現金才能解決問題。

在本月1日和2日，經過多次通話和數小時的交流，受害者被嫌犯說服，並提取了大量現金讓對方取走，前來的取錢人還自稱是聯邦執法官員。此交易之後，受害者意識到自己被騙，隨即聯繫華盛頓縣警長辦公室報案。

在警方調查該事件期間，嫌疑人10日試圖安排另一次大額現金交易，數目超過6萬元；於是當地警方埋伏在受害者家中，並和受害者合作，逮捕了前來取錢的兩名男嫌，他們分別是52歲的方景海(Jinghai Fang，音譯，下同)和26歲的葛彬彬，均來自紐約。他們目前被關押在華盛頓縣拘留中心。

本月初，同樣是來自紐約市 的兩名華人男子，因涉嫌在康州假扮國土安全部工作人員並試圖騙取價值10萬元以上的黃金，被當地警方逮捕，他們均被控兩項一級盜竊罪。