跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕
馬里蘭州(Maryland)當地警方近日抓捕了兩名涉嫌電信詐騙的華人男子，嫌犯企圖詐騙的涉案金額達6萬餘元，他們還涉嫌假冒聯邦執法人員；據悉，兩名華男均來自紐約，目前正關押在當地的拘留中心。
根據馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室(Washington County Sheriff's Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板電腦上收到通知，稱其一個帳戶被黑；她隨即撥打了通知中提供的電話號碼，對方稱她要提供數千元現金才能解決問題。
在本月1日和2日，經過多次通話和數小時的交流，受害者被嫌犯說服，並提取了大量現金讓對方取走，前來的取錢人還自稱是聯邦執法官員。此交易之後，受害者意識到自己被騙，隨即聯繫華盛頓縣警長辦公室報案。
在警方調查該事件期間，嫌疑人10日試圖安排另一次大額現金交易，數目超過6萬元；於是當地警方埋伏在受害者家中，並和受害者合作，逮捕了前來取錢的兩名男嫌，他們分別是52歲的方景海(Jinghai Fang，音譯，下同)和26歲的葛彬彬，均來自紐約。他們目前被關押在華盛頓縣拘留中心。
本月初，同樣是來自紐約市的兩名華人男子，因涉嫌在康州假扮國土安全部工作人員並試圖騙取價值10萬元以上的黃金，被當地警方逮捕，他們均被控兩項一級盜竊罪。
警方對此類詐騙案提出三個建議：首先絕不要撥打短信、通知或電子郵件中莫名提供的電話號碼，或使用其中的鏈接，務必先上網查找該企業或組織的公共網站或電話號碼，並僅使用這些方式進行溝通；第二，可信的企業並不會在非工作時間外聯繫民眾、或要求以現金進行交易，或出於任何原因要求民眾購買禮品卡，或要求通話數小時，甚至要求拍照以證明身分和位置，一旦出現這些要求，請警惕；第三，在應第三方要求進行任何大筆財務交易之前，請聯繫家人或朋友，聽聽他們的看法。
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