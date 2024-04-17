無照商販兜售贓物、假貨 皇后區街頭淪無證客購物區

無照街販在當地街頭擺攤，以20%、30%的原價價格折價出售。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市 警局近日攜市清潔局等，針對皇后區 傑克森高地(Jackson Heights)街頭無照販賣商品、甚至是販賣贓物及假貨的行為採取了執法行動，沒收了所有商品，但並未逮捕任何一人。不過部分無照商販在翌日又重回街頭，兜售物品，媒體此前報導，此處已經淪為「無證客 購物區」。

市警局最近一次的執法行動，在15日下午4時30分左右展開，在當地羅斯福大道(Roosevelt Ave.)近91街，無照街販們以大幅折扣出售商品，不少街販在看到警察後，爭先恐後將貨物裝進一旁的休旅車，並在警方到達前幾秒尖叫離開。

「我們今天做出了回應，」市警巡邏長切爾(John Chell)表示，「我們以前來過這裡，以前是針對賣淫、非法自行車進行執法，現在則是非法販賣。(執法)將是一個持續的過程，需要一段時間，但這也是我們虧欠皇后區居民的。」

紐約郵報此前報導，這裡已經淪為「無證客購物區」，無照街販以及無證客從附近的零售商偷走商品後，便在街頭擺攤，以20%、30%的原價價格折價出售。漱口水、尿布和嬰兒配方奶粉等商品，一一在人行道的毯子或沙灘巾上陳列，一位小販還展示了自己所獲得的仍然帶有附近家得寶(Home Depot)標籤的一整套電動工具。與此同時，當地的性工作者也一大早就在街上徘徊攬客。