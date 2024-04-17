紐約客談／川普受審 理性看待

被無數爭議纏身的前總統川普 ，每次來到紐約出庭，法院周邊的社區都會被攪得雞飛狗跳，其中身處下城諸多官家機構包圍之中的曼哈頓華埠 首當其衝。對於早已深受仇亞浪潮之苦的華埠居民來說，常常大吹種族主義 的川普，像明星一樣大搖大擺地來到家門口出庭受審，本就狹窄的社區空間更被各路人士塞個爆滿，著實難免一肚子苦衷和怒氣。

而對於從郊區趕來表達支持的華人來說，當前被疫情和全球戰爭所摧殘過後的世界，確實在觀感和體感上都不如川普在任的時間段美妙。的確，全球性的嚴重通膨讓所有人都錢包縮水，而犯罪猖獗這種橫跨多個總統任期的美國社會傳統頑疾，也在各種因素的催化之下更加惡化，讓所有人都缺乏安全感。

華人對於川普，有不同利益訴求的人自然也各有態度，比如對於正在苦苦掙扎於移民之路上的人來說，不可能不對川普時時表現出的種族主義和反移民傾向有所警惕；而對於一心反中的人來說，川普發起貿易戰打痛了中國經濟則大快人心。

在自由的民主社會，無論支持誰都是個人自由。不過對於任何候選人，最好也都能理性看待，避免陷入盲目的個人崇拜。在美國這樣一個三權分立嚴明、職業官僚系統穩固的政治體系中，不會有任何人能憑一己之力改變一切，川普不可能「拯救」美國，拜登也沒能力「毀掉」美國。而且，美國的聯邦體制更是不會讓總統的手過多伸入地方事務，如果對日常生活中的種種現象有所不滿，不妨多去參與一下地方政治，用心投票、選出自己心儀的議員、市長和州長。