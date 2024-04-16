我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登夫婦公布報稅資料 去年賺61.9萬元 白宮暗諷川普

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

持假證件騙貸買豪車 紐約華男被捕

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
示意圖。(取材自Pixabay)
示意圖。(取材自Pixabay)

康州格林威治(Greenwich)警方近日逮捕了一名報住在紐約市法拉盛的華人男子，他涉嫌通過假駕駛執照及身分證件騙取貸款「空手套白狼」，多次購買豪車；當地警方還表示，他屬於紐約市皇后區某詐騙團夥的一分子，他們涉嫌使用被盜文件和虛假證件，欺詐性地購買汽車。

當地警方表示，38歲報住在紐約法拉盛的林瀚(Lin Han，音譯)，被控兩項一級竊罪、兩項二級偽造罪、兩項一級身分盜竊罪和共謀罪、以及一項刑事冒充輕罪。

根據當地警方，這一調查始於2021年底，當時，位於格林威治的梅賽德斯-賓士經銷商聯繫警方，表示懷疑有五名不同的買家在購買六輛汽車時，涉嫌消費欺詐。警方向格林威治高等法院提交的逮捕令申請中顯示，這些買家先後貸款六次來購買這六輛車，各家銀行在之後也都批准了這些貸款申請。

然而警方說，這些貸款是涉案人利用假駕駛執照、以及被盜與被篡改的個人文件所申請，因此這些汽車從未被付款，經銷商由此蒙受總共59萬6056元的損失。法院文件指出，林瀚在格林威治經銷店消費兩次，銷售總額為26萬9428元。

法院文件還顯示，警方取得林瀚在梅賽德斯經銷店的監控錄像，他兩次都帶著一隻小白狗來到那裡。他們還聯繫了被林瀚假冒身分的男子，從而獲得更多的訊息與照片。2022年4月，林瀚因持有贓物，被紐約市警局逮捕，他在紐約市警局的存檔照片與格林威治汽車經銷店的監控錄像一致，那裡的汽車銷售員也證實，照片中的男子與在那裡購買了兩輛車的人為同一人。

之後，格林威治警方與紐約市警局、美國聯邦調查局(FBI)、以及其他地方執法機構合作，共同調查居住在皇后區的一組犯罪團夥，他們使用被盜文件和假身分證件，欺詐性地購買汽車。 這些汽車之後不是被轉售，就是被「贈予」他人。

接著，警方在皇后區監視林瀚以及他的一名女同夥，看到他帶著一隻小白狗在住所附近行走。 聯邦調查局和紐約市警局隨後搜查了這名女同夥的住所，並在那裡發現了一張印有林瀚照片的馬里蘭州的虛假駕駛執照、以及其他印有他名字的虛假財務文件。

當局表示，林瀚因參與在格林威治的汽車購買詐欺活動，獲得了700元的報酬。 警方聯繫的另一名買家則表示，他參與了格林威治的一次欺詐性銷售，以償還在「地下賭檔」欠下的4萬元賭債。

根據檢方文件，林瀚來自中國吉林，在上周被格林威治警方逮捕，由於無法支付20萬元的保釋金，他目前已被拘留。下次的出庭時間為6月28日。

紐約市 貸款 皇后區

上一則

凱辛娜公園300多棵樹遭破壞 四處留單車痕跡

下一則

川普「封口費案」曼哈頓開審 挺川華人上街

延伸閱讀

川普若在紐約遭定罪 11月無法投票給自己

川普若在紐約遭定罪 11月無法投票給自己
持假證貸款買豪車 紐約華男「空手套白狼」被捕

持假證貸款買豪車 紐約華男「空手套白狼」被捕
張展刑期將滿 無國界記者促中國還她自由

張展刑期將滿 無國界記者促中國還她自由
紀念發現紐約港500周年 民代籲維拉扎諾大橋17日免費通行

紀念發現紐約港500周年 民代籲維拉扎諾大橋17日免費通行

熱門新聞

紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

2024-04-13 02:30
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04
接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

2024-04-15 06:20

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情