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紀念發現紐約港500周年 民代籲維拉扎諾大橋17日免費通行

記者許君達／紐約報導
史島國會議員呼籲，在探險家維拉扎諾進入紐約灣500周年紀念的4月17日當天，讓維拉扎諾大橋免費通行以示紀念。(記者許君達／攝影)
史島國會議員呼籲，在探險家維拉扎諾進入紐約灣500周年紀念的4月17日當天，讓維拉扎諾大橋免費通行以示紀念。(記者許君達／攝影)

1524年4月17日，義大利航海探險家維拉扎諾(Giovanni da Verrazzano)成為首位進入紐約港的歐洲人。代表史泰登島布碌崙(布魯克林)南部地區的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)呼籲，為紀念這一重要歷史事件發生500周年，連接史島與布碌崙(布魯克林)、以探險家的名字命名的維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)應該在17日(周三)免費通行。

從地理上看，史泰登島與布碌崙南部高地隔一道海峽相望，二者共同將包括哈德遜河口在內的紐約灣包夾在內，構成世界級的天然良港，是造就紐約歷史的重要角色。維拉扎諾在500年前率領法國國王的探險隊橫跨大西洋抵達紐約灣，成為歐洲人視角中的首位「紐約發現者」。

1964年建成的維拉扎諾大橋橫跨紐約灣外的海峽，被命以維拉扎諾之名以示紀念，同時也是將史島與紐約市直接連接起來的唯一一條陸路通道。不過，這條史島居民進出島嶼的重要交通線雙向收費，目前，普通小型車輛的單次過橋費為10.17元，EZPass優惠價為6.55元，而大型貨車每次過橋至少要付32.33元。

瑪麗奧建議大都會運輸署(MTA)在500周年紀念日當天免受過橋費以示致敬。她提到，MTA甚至此前長期把維拉扎諾的名字都拼寫錯了，少寫一個「z」。她同時也在國會提出了決議案，向維拉扎諾表示敬意。

紐約義大利裔社區對瑪麗奧的提議表達支持。全國義大利裔美國人基金會執行副主席卡爾維利(John Calvelli)表示，免費使用大橋可以幫助紐約人提供一點實惠，以便實實在在地紀念維拉扎諾的遺產。

義大利 布碌崙 史泰登島

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