紐約2華男扮國土安全部人員 騙取黃金

皇后區華裔無證移民蔣飛飛與王亞樓(圖)，因涉嫌在康州假扮國土安全部工作人員並試圖騙取價值10萬元以上的黃金，在本月初被捕。(取自東漢普頓警局臉書)

來自紐約市皇后區的兩名華人 男子，因涉嫌在康州假扮國土安全部 工作人員並試圖騙取價值10萬元以上的黃金，在本月初被捕，他們均被控兩項一級盜竊罪；據悉，兩人均為無證移民，案件仍在持續調查中。

根據康州東漢普頓(East Hampton)警方，他們4日上午8時30分左右，在一受害者住所附近進行了臥底行動，這名受害者此前被兩名華人男嫌告知，他欠下一筆巨額債務，需要用黃金償還，並安排了在該居民家中取款的時間；就在兩名華人男嫌前來取款時，被警方當場逮捕。

當地警方事後調查，發現這兩名男嫌自稱為國土安全部工作，並說受害者欠一筆不存在的債務，以騙取價值逾10萬元的黃金；警方隨後將黃金物歸原主，受害者並未受損失。

這兩名男嫌分別為居住在皇后區59街的29歲蔣飛飛(Fei Fei Jiang，音譯)和居住在法拉盛的36歲王亞樓(Ya Lou Wang，音譯)，兩人均為無證移民，被提告一級盜竊罪(first-degree larceny)和共謀犯一級盜竊罪(conspiracy to commit first-degree larceny)，保釋金分別為50萬元和75萬元，兩人都無法支付，目前還關押在哈福特懲教中心(Hartford Correction Center)，案件在持續調查中。