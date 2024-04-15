投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

史泰登島 警方近日搜查了位於韋斯特利(Westerleigh)的一棟住宅並逮捕了四名「霸屋者」(squatters)，隨後市樓宇局(DOB)發布了部分清空令，在門窗上釘了木板，防止「霸屋者」進入。

根據警方，4月3日凌晨1時30分左右，42歲的羅伊特曼(Michael Roitman)，29歲的佩納(Jonathan Pena)，27歲的托雷斯(Zachary Torres)和27歲的施內爾(Kerrin Schnell)這四人非法進入位於利勒莫爾大道305號(306 Livermore Ave.)的住宅。這四名被告中有三名是史島居民，一名來自皇后區 。

警方稱，當時羅伊特曼和佩納發現屋內有人，他們揮舞槍枝要受害人交出錢財。羅伊特曼用槍把擊打受害者的臉部，然後推搡受害者並掐住其脖子。

2時15分左右，警方趕到現場，在住宅門外看到了托雷斯，從他身上搜出一把彈簧刀和一個有可卡因粉末殘留物的塑料袋。他們在屋內一間臥室發現了佩納，他旁邊的地板上有一把魯格(Ruger)P89型手槍；警方後來又在這處房屋內找到了另一把子彈上了膛的手槍，彈匣裡有10發子彈。

警方最終逮捕了這四人，他們均被控入室搶劫罪和威脅罪。羅伊特曼還被指控犯有襲擊罪、企圖襲擊罪和阻礙呼吸罪；佩納和托雷斯被指控非法持有武器，托雷斯還面臨假冒他人身份和非法持有管制藥物的指控。