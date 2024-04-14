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曲怡文提案 擬加快小房東案件審理速度

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙州參議員曲怡文13日宣布提出一個名為「房屋法院快速通道」的提案。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙州參議員曲怡文13日宣布提出一個名為「房屋法院快速通道」的提案。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文13日宣布提出一個名為「房屋法院快速通道」(HELP)的提案，加快小房東涉及的案件審理速度，最長審理時限為四個月；該提案僅針對十戶以下、且房東房客同住在一起的案件，除幫助清理房屋法庭系統積累的案件外，也能通過立法減輕小房東驅逐租霸或非法占屋者的法律負擔。

曲怡文在記者會中表示，S8930A號提案的作用是給符合條件的小房東案件創造一條「快速通道」，條件包括必須是十戶單位以內、房東與房客同住在一個建築裡，便能合法要求房屋法庭加快這類的訴訟案，限期四個月、即120天內解決。

她指出，住房危機所帶來的問題很複雜，若不能解決房屋法庭積壓的案件，很多移民、年長房東們將面臨很大的困擾；目前州參議會正在討論這項提案，曲怡文將持續努力推動，爭取獲得更多同僚的支持。

「我們相信這個法案是解決住房危機和房屋法庭危機的真正辦法」，曲怡文表示，若通過這項提案，那些弱勢群體、最急需解決問題的小房東案件，便能從常規的案件中優先抽出來審理，確保房東、房客都能住在安全的環境中，並將正義歸還給有道理的人。

住在皇后區的一名小房東高女士也分享自身遭遇，她與家人住在兩家庭房的一樓，二樓出租以填補一些家用；可自新冠疫情起，租客再也沒有付房租，還未經同意將其中一間房分租給別人，平時還要忍受他們故意製造噪音、抽大麻、放任寵物狗隨地大小便，想協商時反遭一番辱罵，令高女士一家不得安寧。

高女士後來雖告上法院，但案件屢次拖延，直到現在都沒能追討回欠款，好不容易爭回來的房子卻如同「狗窩」一樣，「過去三年好像活在地獄裡面」。

全美屋主維權聯盟主席黃啟旺表示，紐約州法律對小房東太不公平，在大多都會無限期拖延的案件中，最離譜可能七、八年都無法結案；呼籲紐約州、市級的房屋法律必須改革，否則將打擊民眾在紐約買房和投資房地產的信心，「希望提案可以盡快通過，讓小房東看到希望。」

房東 紐約州 布碌崙

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