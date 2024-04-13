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殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

記者劉梓祁／紐約報導
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

紐約市布碌崙(布魯克林)發生冰箱藏屍案，一對情侶疑因毒品糾紛殺害室友並肢解屍體，將頭顱和其它身體部位藏於公寓冰箱內，更用膠帶密封試圖隱藏腐爛氣味長達近兩年；市警於12日將涉案男子抓捕，其女友則已在此前被捕。

根據市警，45歲的麥吉(Nicholas McGee)因涉嫌殺害40歲的室友於12日被捕，他在當日被押送至第67分局時，還向在分局外等候的媒體做出吐舌表情；警方表示，警員從維吉尼亞州將麥吉引渡至紐約，其在當地因身分盜竊被關押。

40歲的格爾澤於2022年遭到室友情侶殺害並分屍藏於公寓冰箱內。(取自州府紀錄)
40歲的格爾澤於2022年遭到室友情侶殺害並分屍藏於公寓冰箱內。(取自州府紀錄)

警方表示，麥吉涉嫌在2022年3月22日，於東弗萊布許(East Flatbush)諾斯特蘭大道(Nostrand Ave.)交法拉加特路(Farragut Rd.)附近的公寓內，將室友格爾澤(Kawsheen Gelzer)殺害。

據了解，格爾澤生前涉販賣毒品，還曾在2004年因性侵一名12歲的男孩被定罪，案發時他臨時借宿在麥吉與女友斯泰因斯(Heather Stines)的公寓內並睡在沙發上，但未將毒品分享給麥吉和女友，做為兩人讓他借宿的報酬，引發麥吉的不滿。

調查顯示，格爾澤當時正在沙發上睡覺，麥吉拿起一把刀子從背後將他刺傷，兩人扭打後格爾澤身中多刀，後頭部被鎚子重擊死亡；當時斯泰因斯也在公寓內，但未參與打鬥。

警方表示，根據麥吉所言，格爾澤最後只問了他「為什麼」，而他回應：「因為你就是一個廢物，而且我厭倦了你。」

麥吉的女友被控藏匿屍體罪。(取自斯泰因斯臉書)
麥吉的女友被控藏匿屍體罪。(取自斯泰因斯臉書)

在格爾澤死後，兩人將他的屍體放在公寓內幾天，直到它開始腐爛，隨後麥吉與斯泰因斯輪流用小鋸子將屍體切成薄片，並裝在塑膠袋中、放在行李箱，然後再放到冰箱內，之後再用膠帶把冰箱密封起來，他的頭顱則被另外砍下，同樣放在冰箱。

根據警方消息人士表示，兩人當時一邊喝伏特加，一邊將格爾澤的屍體切片，並吸食從他口袋裡拿出的毒品。

警方於今年1月22日，獲報公寓內可能藏有屍體，於同月24日在案發公寓內將斯泰因斯逮捕，控以藏匿屍體罪，此時她已經與屍體共處近兩年；本月12日才被捕的麥吉，則被控有謀殺、搶劫、隱匿屍體和竄改證物等罪名。

毒品 維吉尼亞州 布碌崙

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