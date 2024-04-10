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未按時測視力 3.6萬紐約客駕照 遭暫時吊銷

記者和釗宇 / 紐約報導
DMV表示，目前全州有3萬5833人因為未能按時進行視力測試而導致駕照被暫時吊銷。(DMV提供)
DMV表示，目前全州有3萬5833人因為未能按時進行視力測試而導致駕照被暫時吊銷。(DMV提供)

紐約州汽車監理廳(DMV)近日表示，目前全州有3萬5833人因為未能按時進行視力測試而導致駕照被暫時吊銷。DMV說，只要受影響的民眾前往DMV接受視力測試並達標，就可以正常使用駕照。

據了解，由於新冠疫情，州府在2023年暫時豁免了申請駕照時的視力測試，如果紐約州居民的駕照在2020年3月1日至2021年8月31日期間到期，申請駕照續期時允許將視力測試延遲一年進行。畢竟，疫情期間不少DMV減少了服務，此舉是為了避免DMV過於擁擠而傳播疫情，大約有15萬人選擇延期進行視力檢測

隨後兩年間，15萬人中的大部分人都按規定補上了視力檢測。而對於沒有按時檢測的駕駛，DMV從2023年12月1日起開始暫時吊銷駕照，當時有4萬5103人未達標；隨後，DMV通過電郵、信件、網站警告等各種方式提醒，又有將近1萬人補上，但至今仍有3萬5833人未能前來測視力，導致駕照被暫時吊銷。

根據交通法規，如果駕駛時使用吊銷駕照，警察可以攔停，然後被罰款500元外加其他費用，甚至可能面臨30天的監禁或緩刑。而如果被發現使用吊銷駕照時還涉及酒駕或者毒駕，指控就可能升級為輕罪甚至重罪。

據了解，高速公路路標字體大小是根據20/30的視力設計的，如果視力不達標，就可能走錯路或者在走到出口時反應時間增加。

DMV發言人麥克魯爾(Walt McClure)表示，有些駕駛員未能按時來測視力，可能是因為已經搬離紐約州、去世或者不再開車。但他表示，最大的風險在於那些沒有通過視力測試的人繼續開車，DMV的視力測試可以確保尤其是老年駕駛了解自己的視力問題。

在DMV進行視力測試後需要五個工作日才能拿到結果。駕駛也可以在DMV認證的醫療機構測視力，然後由醫療機構提交結果，可在網站https://dmv.ny.gov/vision-registry-locator查找。

DMV 駕照 檢測

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