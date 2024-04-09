紐約市罕見日食持續約1小時 華人駐足觀看

工作中的華人忙裏偷閒到華埠的街上看日食。(記者許君達／攝影)

北美地區8日迎來罕見的日全食 天象，全食帶經過紐約州西北部。紐約市未在全食帶內，但能見到太陽被月球遮擋度高達90%的日偏食，罕見天象引起不少華人 駐足觀看。

紐約市8日天氣晴朗，非常適合觀測日食。日食天象從下午2時50分左右開始可見，共持續約一小時，並在下午3時25分達到遮擋度的最高峰。在曼哈頓聯合廣場，從下午3時起就聚集了大量人群，而到了日食最高峰，恰逢公校學生下課，現場爆發陣陣歡呼。

在曼哈頓華埠 的哥倫布公園(Columbus Park)，華人黃小姐接孩子放學後，便在公園一角坐下來，等待日食的到來。她表示，本次日食發生的時間非常合適，既不耽誤工作也不耽誤家庭生活，天氣還很好，實在難得。只可惜孩子還小，只知道在公園玩，沒能體會到這次機會的難得。住在東百老匯的退休華人關先生很早就從媒體上得知了日食將至的消息，早早做了準備，還去圖書館領取了免費發放的觀測眼鏡，「就等它來了」。

日常的華埠是個忙碌的地方，除了退休的長者外，普通人多數都是打工族，每日都要圍繞著工作打轉。不過在日食發生期間，還是有很多人都暫時放下了手頭的工作，忙裡偷閒地聚在街上觀看日食。在華埠核心的勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)路口處，在同一間店鋪工作的幾名員工一邊各自嘗試用手機鏡頭疊加觀測眼鏡的方式拍攝日食景象，一邊相互交流如何才能拍到想要的畫面。

在餐廳後廚工作的Alan表示，日食正好發生在不太忙碌的時段，讓他們有機會出來一看究竟。他說，以前從來沒有見過日食天象，今天是第一次，感到很奇妙。在華埠宰也街(Doyer St.)工作的Leo也表示，日食發生的時間非常理想，正是用餐低峰期，他們店內的員工都可以分批出門去觀食。

很多坐辦公室的白領一族也沒有浪費這大好春光。華人李Rosie的老闆心血來潮，帶著她從華埠走曼哈頓大橋一直到了對岸的布碌崙(布魯克林)，她表示，雖然有些累，但在橋上觀看日食也是別有一番風味，而且當日的天氣非常理想，「拍照拍得很開心」。

法拉盛緬街從39大道到圖書館附近，每個十字路口幾乎都被觀賞日食的人群占據，他們或是抬頭觀察，或試圖拿著手機透過特殊眼鏡，拍下日食奇觀。李小姐說，她有朋友開車兩小時去上州看日食，「我們這裡應該看不到日全食，所以很多人都往上州走，可是我沒有假期」。

另一邊，許多民眾苦於沒有特殊眼鏡，於是羅斯福大道路口，兩名售賣特殊眼鏡的小攤顧客絡繹不絕，小販他們喊價三塊，並表示謝絕還價，一名買了眼鏡的男生Kyle說，對日全食興趣不大，「看到了就順便買一個，然後看一下」。