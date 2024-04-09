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擴大免費公車試點？ MTA潑冷水

記者許君達／紐約報導
州議會提案擴大免費公車試點計畫，MTA主席不以為然。(記者許君達／攝影)
州議會提案擴大免費公車試點計畫，MTA主席不以為然。(記者許君達／攝影)

針對有民代提案增加免費公車試點的要求，大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)日前回應：鑑於當前公車逃票現象嚴重，且新增乘客數量有限的情況，繼續擴大免費範圍是一項虧本生意。

州議會去年曾推出了一項免費乘坐公車的試點計畫，目前在紐約市的五個區各有一條公車路線可以免費乘坐。而州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)和州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)當前也繼續在州預算中提出擴大免費公車試點至15條線路的建議，預計執行這項計畫所需的資金為4500萬元。

利博則表態稱這項免費擴大計畫是「花費如此大的代價來繼續製造關於票價支付的混亂」。他表示，2020年疫情期間，MTA曾為了保護司機安全而讓全市所有公車免費運營了數月，然而免費帶來的甜頭為未來製造了更大的混亂。

MTA的數據顯示，恢復收費後，逃票現象愈發嚴重。2023年第四季度，有46.1%的乘客沒有按規則支付車費，占到所有乘車乘客的接近一半，比上年同期增加了8.9%，比前年同期增加了16.1%。僅2022年一年，MTA因公車逃票而損失的收入約為3億1500萬元。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)去年年底透露，現有的五條免費公車線路自從試點開始以來，客流分別增加了7%至20%。不過，利博表示，分析顯示，這些數字中，大部分都是以前乘坐不免費線路或者地鐵的既有乘客，並非新吸引到的乘客。因此，投入巨大成本擴大免費計畫是否能起到希望的作用，需要打個問號。

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