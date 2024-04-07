涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

活躍於中文社交媒體的華裔「名媛」姜立元，日前因涉嫌移民欺詐共謀罪(Conspiracy to Commit Immigration Fraud)與嚴重身分盜竊罪(Aggravated Identity Theft)遭紐約南區聯邦檢察官起訴。起訴書稱，在2015年10月至2022年7月間，姜立元及其團隊利用虛假信息申請工作籤證，其中還包括盜用他人身分進行簽證欺詐。

與姜立元一同被起訴的另一人名叫曹宇(Yu Cao，音譯，又名Carolyn)。起訴書指，2017年4月，曹宇向移民局 提交了一份虛假文件，謊稱其位於紐約曼哈頓的公司需要幫某員工做工作簽證 擔保。此後幾個月間，姜立元和曹宇陸續提交了更多虛假申請。2019年，姜立元和曹宇還討論了為公司旗下的虛假職位申請綠卡所需的要求。此外，在2020年7月，姜立元還涉嫌非法使用了他人的個人信息，包括姓名和簽名，再次進行籤證欺詐。

3月19日，紐約南區聯邦檢察官辦公室正式起訴姜立元和曹宇。兩人於3月21日被捕，姜立元的保釋條件設為10萬元個人具結保釋金(personal recognizance bond，也稱個人擔保債券)和兩位連帶簽名人進行擔保，以10萬元現金支付；而曹宇則為10萬元個人具結保釋金，以5000元現金支付。此外，她們還被限制活動範圍，不得離開紐約市的指定區域，並上交護照等旅行文件。其他保釋條件還包括不得開設銀行帳戶、不得提交任何移民文件，接受心理健康評估和治療等等。

3月26日，姜立元和曹宇過堂時否認了上述指控，稱自己無罪。該案在紐約南區聯邦法院審理，下一次庭審定於5月16日。

出手豪闊 打造名媛人設

姜立元在中國社交媒體上風生水起，以曼哈頓上東區名媛的身分自居。在社交媒體「小紅書」上，她稱自己2015年之前在華爾街一家上市公司做首席法律顧問和法務部主管，後創立了自己的法律諮詢公司。

姜立元高調的生活方式和消費習慣也引發了廣泛關注。她與多個奢侈品牌保持著緊密的聯繫，頻繁出現在香奈兒等品牌的時裝秀場，從成衣到珠寶，各種產品幾乎無所不包。她甚至在懷孕期間花費10萬元購買Chanel高定，稱是為自己購買的「孕婦裝」。她還曾為三歲女兒購買Chanel高定童裝，豪言等女兒18歲時可開設個人博物館。

2021年，姜立元在珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的第五大道旗艦店舉辦了她的私人生日派對，當天旗艦店二樓關閉對外營業。在相關媒體報導中，她被稱作「華爾街律政佳人、Forbes30Under30，多次在聯合國青年領袖峰會、美國亞裔女性領導人峰會上發表演說；更是美國歷史上最年輕的傑出亞裔企業家得主。」

財路、律師身分遭質疑

儘管在小紅書上的個人描述頗為光鮮，評論區的聲音卻大相逕庭，不少網友指控她的財富來源為詐騙。網友指出，她自稱的律所實際為一家辦理移民的中介機構，並且有人聲稱被她以投資 移民的名義詐騙了大筆金額。小紅書網友評論她「拿著別人投資移民的錢裝old money」，還有網友表示：「我身邊有個朋友確實給她騙了，後來發現還不止一個。說的投資移民，給了她50萬，結果她根本沒用這50萬去開公司。」

此外還有不少網友質疑她的律師資格，指出她的教育背景與聲稱的職業身分不符。姜立元的Facebook主頁顯示，她出生於1991年5月，2013年1月曾發文顯示其正在石溪州大(Stony Brook University)就讀，並在準備英語水平考試，專業為商務管理，與法律並不相關。

面對網友質疑，姜立元曾回覆表示：「習慣了造謠全憑一張嘴，我們過好自己的生活，無需理會的。」本報也曾嘗試聯繫姜立元，但截至發稿仍未收到回應。

有移民律師表示，該起訴書僅僅涉及了幾年前的非移民簽證欺詐案，尚未披露具體其他信息和具體作假內容，而網友提到的詐騙則並沒有官方任何權威信息源顯示。「但我唯一肯定是她並不是律師，紐約州所有律師是可以在法院公開系統查到的，她並不在其中，」該律師表示。