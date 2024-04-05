我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

「房地產正毀掉紐約」華埠上百租戶遊行抗議租金太貴

記者范航瑜／紐約報導
華埠和阿斯托利亞200多名租客在遊行中抗議租金太高，房地產正在毀掉紐約。(記者范航瑜／攝影)
華埠和阿斯托利亞200多名租客在遊行中抗議租金太高，房地產正在毀掉紐約。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠和阿斯托利亞(Astoria)的200多名租客，4日聯合公益維權人士威廉姆斯(Jumaane Williams)，封堵了紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York, REBNY)總部入口。他們舉著「房地產正在毀掉紐約」的標語，並高喊「租金太高了」。在這次行動中，威廉姆斯和12名租客被警方逮捕。

威廉姆斯表示：「我的被捕是為了所有因租金上漲而面臨驅逐的租客。」他呼籲州議會擺脫房地產大亨的壓力，通過租客保護提案。威廉姆斯因阻礙行人交通被捕，並將於4月下旬出庭。此前，他曾因參與住房和移民等問題多次被捕。

此次遊行從投資集團黑石集團(Blackstone)的總部出發，一路遊行至在房地產委員會大樓門口。組織者全民住房正義聯盟(Housing Justice For All)表示，此舉是為了反對紐約市大房地產企業和金融集團「沆瀣一氣」，不斷通過遊說等方式阻撓議會通過「正當驅逐」(Good Cause Eviction Bill)等保護租客的提案。

全民住房正義聯盟等團體不斷向州議會施壓，要求盡快通過陷入僵局的「正當驅逐」提案。「我們覺得我們正處於最後階段，」州長霍楚4日在採訪中表示。去年，霍楚試圖制定住房計畫但最終宣告失敗。她表示目前談判仍然具有不確定性。

唐人街住客協會租客代表王先生也參加了4日的遊行。王先生是一名中文家教老師，主要幫助低收入群體家長培養小孩進入特殊高中做準備。他在曼哈頓華埠居住了18年。「我住在租金穩定公寓，但房東為了提高租金，非法驅趕我，」王先生說。「破壞租金穩定的系統會導致更多人無家可歸，這樣下去不但家長會受到影響，孩子也不能好好讀書。」

然而此前曾有華人維權人士指出，「正當驅逐」應兼顧房東利益，尤其是面對如今頻發的「租霸」問題。也有華人小房東認為，租金穩定公寓的租金已經受到嚴格控制，左派不應再持續施壓。

租金 租客 房地產

上一則

紐約市12萬遊民學生創新高 專項補助金6月耗盡

延伸閱讀

「房地產正毀掉紐約」 華埠上百租戶遊行抗議租金太貴

「房地產正毀掉紐約」 華埠上百租戶遊行抗議租金太貴
洛華埠中西醫模擬中心開張 仿真病人能哭叫真實感強

洛華埠中西醫模擬中心開張 仿真病人能哭叫真實感強
市議長佩斯金加入舊金山市長競選 周六在華埠官宣

市議長佩斯金加入舊金山市長競選 周六在華埠官宣
孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點

孟昭文等致信 籲擴大免費公車試點

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病