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皇后區遊民庇護所占紐約市4成 民代籲平均分配

記者高雲兒／紐約報導
元在熙指出，長島市和阿斯托利亞中遊民所集中的地方，恰好是服務情況不足的非洲裔和西語裔地區。(記者許振輝／攝影)
元在熙指出，長島市和阿斯托利亞中遊民所集中的地方，恰好是服務情況不足的非洲裔和西語裔地區。(記者許振輝／攝影)

根據市府數據，紐約市皇后區的遊民所占全市四成左右，當地社區表示人數增多卻沒有得到更多資源，希望市府可以合理分配；市議員元在熙(Julie Won)則批評，遊民所集中在貧困的有色人種地區，進一步顯示種族主義和不公。

據悉，由市遊民服務局(Department of Homeless Service)管理的161個的遊民所中，有66個在皇后區，大約占40%，該數據尚不包括由其他機構運營的庇護所；66個遊民所中，44個在長島市和阿斯托利亞(Astoria)，根據市府官員的說法，遊民所必須安排在有空間的地方，而這兩個區域靠近兩個機場，恰好有大量平價酒店，間接導致現狀。

代表長島市、陽邊與木邊的第26選區市議員元在熙表示，市府應該平均分配，「但很明顯，數據顯示這根本就不是分配的方式。」她認為，市府在過去一年在收容無證客時缺乏規畫，且不詢問社區意見，「我認為市府只是在隨便找地方開設庇護所，能簽合同的地方就開，而沒有真正考慮這將如何影響社區，或如何實現公平，如何為這些社區提供資源，或者是否會讓社區負擔過重。」

過去兩年，有超過18萬4000名無證客來到紐約市，卻沒有得到州府和聯邦的更多資金來管理移民危機；而元在熙認為，除了社區受到影響，無證客也沒有被認真對待，不但在酒店裡不能得到營養食物，生活條件不理想，而且居住30天和60天的時間限制也對無證客產生負面影響。

元在熙指出，長島市和阿斯托利亞中遊民所集中的地方，恰好是服務情況不足的非洲裔和西語裔地區，而她不認為這是巧合，「不平等和種族主義的另一個跡象是，所有這些庇護所都靠近貧困的非洲裔和西語裔社區，而不是在白人或富裕社區」。她說，這導致像免費食物這樣的稀缺資源更加缺乏，並最終導致暴力。

市府發言人表示，為應對這場危機，已經在評估後，開放了超過215個遊民所，「正如我們一再表示的那樣，我們沒有更好的選擇來繼續為成千上萬的移民提供住所，每天都有數百人繼續抵達並要求收容。」

代表長島市、陽邊與木邊的第26選區市議員元在熙表示，市府應該平均分配遊民所。(取...
代表長島市、陽邊與木邊的第26選區市議員元在熙表示，市府應該平均分配遊民所。(取自市議會官網）

遊民 長島市 無證客

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