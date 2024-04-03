紐約市今明2天迎狂風豪雨 嚴防水災

紐約市在本周進入強降雨天氣，自4月2日的陰雨連綿後，預計3日和4日還將有持續性大雨，並伴隨勁風。(記者張心／攝影)

紐約市在本周進入強降雨天氣，自4月2日的陰雨連綿後，預計今(3)日和4日(周四)還將有持續性大雨，並伴隨勁風；市府2日傍晚發布天氣預警，提醒市民提防洪水 災害和通勤延誤。

根據國家氣象局(National Weather Service)的最新預測，3日凌晨至4日中午，全市將受惡劣天氣影響，預計會有2吋至3吋的降雨；降雨量最大會出現在3日下午至深夜出現，可能導致部分社區排水不良，低窪地區甚至會爆發洪水。此外，紐約州部分地區則能出現零星降雪。

由於雨勢大持續時間久，市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)通知，五大區沿海地區可能有爆發洪水的隱患，並為全市多處發布洪水預警。

布朗士區和皇后區 北部的洪水預警，從3日下午4時持續至4日上午10時，預計水位在1.5吋至2.5吋；皇后區南部的洪水預警，從3日凌晨3時持續到4日上午7時，預計水位在2吋；布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和史泰登島沿岸區域，洪水預警從3日下午2時持續至4日上午7時。

與此同時，國家氣象局也發布了大風預警，從3日上午11時至4日凌晨5時，全市恐出現25至35哩每小時的強風，最高風速甚至可飆升至每小時60哩。

市府提醒市民在外出步行、騎車時，務必要小心高空物品掉落，因為勁風暴雨可導致樹木被吹倒，並伴有潛在的大規模停電。此外，大都會 運輸署(MTA)也發布禁令，禁止所有拖拉機車和串連拖車在3日上午10時後，駛入全市橋梁。

如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。民眾也可以註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。