外賣郎最低時薪提高 華人怨小費被砍

外賣郎維權團體「應用程式工人正義聯盟」上個月在市府門前抗議，要求市府停止外賣軟體對部分外賣郎的停工。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)和市消費者和勞工保護局(DCWP)局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)4月1日宣布，將外賣郎的最低時薪 提高至19.56元，不包括小費，遠高於執行開始前的平均每小時7.09元。然而，這一消息卻並未讓華人 外賣郎完全滿意，就連消費者似乎也並不買帳。

法拉盛外賣郎夏先生表示，儘管薪資上漲，但外賣郎的工資收入仍舊存在不少問題，首先就是薪資透明度，「說是19.56元每小時，我們實際上根本看不到薪資明細，」夏先生說。

夏先生還表示，最低時薪所算的工時，實際指的是接受訂單到完成訂單這一過程，這意味著眾多外賣郎在等待訂單、或者送完訂單趕往繁忙地區接單的時間，都不算在內。

小費是新規的另一重大影響。原本的外賣郎時薪和餐廳服務員類似，時薪低於最低薪資標準，主要靠小費收入為生；而新規推出後，不少外賣平台索性取消了下單前給小費的介面，取而代之的是訂單完成後顧客可選的小費。夏先生表示，在新規施行後，自己基本沒有收到小費了。

以華人為主力的「國際外賣工聯盟」(International Alliance of Delivery Workers)主席聶大川也表示，這一調整導致外賣郎失去本身應該得到的一些小費。「很多顧客在訂單完成後會把這件事忘掉，因此基本不會給小費，這樣實際上是斷了外賣郎的小費收入，」聶大川說。