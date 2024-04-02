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紐約市外賣郎時薪增至19.56元 亞當斯：回報時刻到了

記者和釗宇 / 紐約報導
華裔外賣郎曹先生表示，最低時薪要求對於比較努力的外賣郎來說影響不大。(記者和釗宇／攝影)
華裔外賣郎曹先生表示，最低時薪要求對於比較努力的外賣郎來說影響不大。(記者和釗宇／攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)和市消費者和工人保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)4月1日宣布，因通貨膨脹所調整，第三方送餐平台的外賣郎的時薪將上漲9%，至19.56元，即日生效。

亞當斯表示，在最低時薪法案生效之前，紐約市外賣郎不算小費的最低時薪只有5.39元，「外賣郎們一直為紐約市民送餐，現在是回報他們的時刻了；這次漲薪將確保他們拿到應得的收入，讓紐約市領先全美。我們都知道，工資漲幅一直難以追上物價上漲的速度，只要能有一點補償，我們就要做到。」

紐約市是全美首個為第三方平台外賣郎設置最低時薪的城市，本次漲薪是市府去年公布的外賣郎漲薪計畫的第二步。去年12月實施的第一步將外賣郎時薪漲至17.96元，最後一步將在明年4月1日落實，將時薪調漲至19.96元以上。

市長亞當斯4月1日宣布，第三方送餐平台的外賣郎的時薪將上漲9%至19.56元，即...
市長亞當斯4月1日宣布，第三方送餐平台的外賣郎的時薪將上漲9%至19.56元，即日生效。(記者和釗宇／攝影)

實際上，紐約市外賣郎最低時薪法案一波三折，原訂於去年7月12日就應生效，但當時遭到多家主流第三方外送平台反對，並於去年7月6日向州高等法院提告市府，導致該法案被法官莫恩(Nicholas Moyne)下令暫停。當時Grubhub、DoorDash、Uber、Relay Delivery等平台提告的理由是，市府在制定最低時薪制定時，涉嫌不合理操作，嚴重危害外送平台、消費者和餐館利益。

但紐約州高等法院(New York State Supreme Court)上訴庭(Appellate Division)去年11月30日裁決駁回多家主流第三方外送平台對市府的上訴，允許紐約市施行外賣郎最低薪資標準。

市府表示，實施外賣郎最低工資已惠及全市超過6萬外賣郎。此前，市府還新建了電單車充電樁，並且設立了專門監管貨運卡車、電單車、電動滑板車的永續送貨局(Department of Sustainable Delivery)。

對此，外賣郎曹先生表示，最低時薪要求對於比較努力的外賣郎來說影響不大。他說，如果一刻不停地接單、送單，在最低時薪法案尚未生效之時，時薪也能達到16、17元，最高可以到20多元。此外，UberEats等美國平台會計算工作時間，但一些華人送餐平台不計算工作時間，讓時薪難以估算。

紐約市 最低時薪 亞當斯

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