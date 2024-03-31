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報稅季 國稅局列「12條騙術」呼籲民眾防詐騙

記者和釗宇 / 紐約報導
國稅局提醒納稅人注意網路釣魚和短信詐騙，並勿隨意提供個人敏感信息。(路透)
國稅局提醒納稅人注意網路釣魚和短信詐騙，並勿隨意提供個人敏感信息。(路透)

個人所得稅申報將於4月15日(周一)截止，國稅局(IRS)啟動年度「12條骯髒騙術」清單宣傳活動，重點提醒納稅人注意網路釣魚和短信詐騙，並勿隨意提供個人敏感信息。

國稅局表示，每到報稅季，常有不法分子冒充稅務和國稅局和州稅務機構等金融機構，以短信或電子郵件的形式與納稅人聯絡，要求提供個人和財務信息，進一步盜用身分。

網路釣魚：冒充國稅局引誘受騙

根據國稅局，這種詐騙主要有兩種類型。首先是網路釣魚，騙子發送的聲稱來自國稅局的電子郵件，通過各種話術引誘受害者進入騙局，例如虛假退稅，或以稅務欺詐的虛假法律或刑事指控來威脅。

短信詐騙：虛假信息促提供個資

其次是短信詐騙，常見的內容包括：「您的帳戶現已被暫停」或「異常活動報告」，並帶有虛假的「解決方案」鏈接來恢復收件人的帳戶，並要求提供個人資料。

意外退稅：點鏈接暗藏惡意軟件

意外退稅則是詐騙者的另一個潛在誘餌。國稅局提醒，切勿點擊任何自稱是國稅局的未經請求的信息，因為它可能會秘密加載惡意軟件，為駭客加載勒贖軟件的一種方式，藉此盜取受害者電腦或手機中的敏感資料。

另外，國稅局表示，最常見的詐騙方式是不法分子冒充成可信賴的組織、朋友或家庭成員，透過電郵或短信，針對個人或代報稅人詐騙；民眾應透過其他方式驗證對方身分，例如撥打他們已知的正確電話號碼，而不是電郵或短信中提供的號碼。

其他騙局，還包括來自第三方詐騙者的在線帳戶幫助、虛假燃料稅抵免優惠申請、虛假慈善機構、代報稅人、社群媒體上出現的提交欺詐性表格等，以及和廣大宣傳的折衷付稅提議等。

國稅局提醒說，當局一般通過普通郵件與納稅人聯繫，絕不會通過電子郵件、短信或社群媒體就帳單或退稅問題與納稅人聯繫，呼籲民眾切勿回覆與稅務相關的網絡釣魚或短信詐騙或點擊URL鏈接。若民眾有收到聲稱來自國稅局或國稅局相關部門的電子郵件，可報告給[email protected]

國稅局 退稅 釣魚

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