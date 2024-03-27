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保護小房東 市議員擬提住半年才享權益

記者高雲兒／紐約報導
帕拉迪諾痛斥租霸惡行，並將全力支持小房東。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾痛斥租霸惡行，並將全力支持小房東。(記者高雲兒／攝影)

紐約市法律偏袒租客，導致許多房東碰上租霸卻無法維權，皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)近日召開記者會，表示擬提案將租霸(squatters)權益從原本居住在房產中30天就可獲得，延長到180天，另外她也將提出決議案，支持在法律中重新定義「租客」，警方可直接逮捕租霸，房東則不必經歷冗長的法院程序。

帕拉迪諾25日在貝賽舉行記者會，表示房東遇上不交租的租霸，維護自身權卻遭逮捕甚至殺害，而租霸卻可以心安理得地居住在非法占有的財產，身為立法者應該行動遏止；她強調，租霸並非那些陷入困境，或只是拖欠幾個月房租的租客，而是利用法律弱點，取得自身利益的人。

為此，帕拉迪諾表示，該辦公室將著手調查市議會是否有權能夠更改租霸權益，將原本的30天延長至180天；等同租霸需住在房產中至少半年，才能夠擁有租客權益，如此房東將有更充裕的時間，透過法律行動將其驅趕。

同時，她將提出決議案，呼籲州立法機構通過，由長島共和黨州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)和州參議員坎佐內里-菲茨帕特(Patricia Canzoneri-Fitzpatrick)提出的A.6894/S.5979號法案，它旨在法律條例中重新定義「租客」，聲明租客並不包括「租霸」，允許警方介入租霸案並進行逮捕，而不必經歷冗長的法院程序，並將租客們在30天後擁有的租客權益，延長到在45天之後。

當天記者會吸引不少華人前來參加，其中深受租霸之苦的陳先生說，在場眾多華人小房東都或多或少都碰過租霸，他們支持帕拉迪諾的舉措。

帕拉迪諾歡迎有困難的小房東聯繫她，她的辦公室位於白石鎮法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd)20-15號，也可以通過電話(718)619-8611或電子郵件[email protected]

許多深受「租霸」之苦的華人小房東現身支持帕拉迪諾。(記者高雲兒／攝影)
許多深受「租霸」之苦的華人小房東現身支持帕拉迪諾。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾痛斥租霸惡行，並將全力支持小房東。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾痛斥租霸惡行，並將全力支持小房東。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾於貝賽舉辦新聞發布會上，公布支持小房東的舉措，不少民眾前來參加。(記者高...
帕拉迪諾於貝賽舉辦新聞發布會上，公布支持小房東的舉措，不少民眾前來參加。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾25日於貝賽舉辦新聞發布會上，公布支持小房東的舉措，不少民眾前來參加。(...
帕拉迪諾25日於貝賽舉辦新聞發布會上，公布支持小房東的舉措，不少民眾前來參加。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾痛斥租霸惡行，並將全力支持小房東。(記者高雲兒／攝影)
帕拉迪諾痛斥租霸惡行，並將全力支持小房東。(記者高雲兒／攝影)

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