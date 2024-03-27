租霸不交租金 還虐待房東母 盜刷信用卡1.5萬元

馬斯卡拉在母親的手寫信中，才發現母親被租霸虐待，甚至威脅不准報警。帕拉迪諾(左)正翻看這封手寫信。(記者高雲兒／攝影)

紐約市租霸猖獗，不少小房東 深受其害，近日在市議員召開的相關記者會上，有房東分享，租霸不僅拖欠租金 、虐待罹患失智症的母親，還盜刷她的信用卡 1萬5000元，而這些經過都是在母親過世後，整理遺物時才在她的手寫信中得知。

市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)近日在皇后區貝賽舉辦記者會，擬針對租霸問題提案立法，會上外族裔房東馬斯卡拉(Susan Mascara)表示，她母親在1961年買下房產，在支付頭期款後，母親一人擔起三份工作還貸，「她不在乎在指甲店或小賣部工作，因為她希望我在美國有個家，能實現她的美國夢。」

馬斯卡拉說，大約四年多前，她在一家餐廳工作時遇到了如今霸占她房產的男子，「他表示需要個住處，並可在疫情期間照顧我的母親。」於是，該男子和他的兩名親人搬入了馬斯卡拉的房產。

去年底，馬斯卡拉的母親去世後，馬斯卡拉在整理母親遺物時，才在手寫信中發現母親是如何被這名男子虐待、威脅不准報警的過程。

由於馬斯卡拉的母親患失智症，這名男子還在2020年盜刷她母親的信用卡共1萬5000元開展大麻生意，還事後謊稱信用卡是被別人所盜，「這些我媽媽都沒有說，因為這讓她感到羞恥」；該名男子在事後還求馬斯卡拉不要報警、跪下痛哭流涕，馬斯卡拉心軟之下答應了。

但從去年12月開始，該名男子就不再交租，甚至邀請其他四人入住，並對馬斯卡拉不理不睬，「我媽媽什麼都沒留給我，除了這棟房子，而我甚至不能進去整理母親的遺物」，馬斯卡拉哽咽著說，「因為腿骨折，我已經幾個月沒工作，家裡櫃子壞了，也沒錢修，因為我還要付這棟房子的帳單。」