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開啟執法行動 紐約800警地鐵抓逃票

記者許君達／紐約報導
為了遏止地鐵犯罪的發生，警方開展為期五天的執法行動，打擊逃票行為。(記者和釗宇／攝影)
為了遏止地鐵犯罪的發生，警方開展為期五天的執法行動，打擊逃票行為。(記者和釗宇／攝影)

紐約市警局(NYPD)25日宣布，因犯罪人員通常與地鐵逃票者有較高的重合度，將在未來五天，在重點地鐵站增派800名便衣和制服警員，開展一場打擊地鐵逃票行為的執法行動。

本次執法行動被命名為「票價公平」(Fare Play)，是警方彈壓地鐵犯罪行為的其中一項策略。數據顯示，今年至今為止的不到四個月時間，地鐵犯罪率比去年同期增加了7%，其中謀殺案已發生了三起，而去年全年在地鐵內也僅發生了五起謀殺案。警方認為，犯罪者通常與逃票者有較高的重合度，今年被捕的20名地鐵持槍者中，有11人都是在逃票時被發現的。

據警方介紹，最新一起持槍逃票案件就發生在25日上午，一名男子在曼哈頓下城距離華埠不遠的地蘭西街地鐵站(Delancey Street-Essex Street)試圖逃票進入時被警察攔下，經身分核查後後發現，此人身上帶有槍枝，而且因重竊罪被通緝。

此外，本月發生在布碌崙(布魯克林)地鐵車廂中的持槍威脅他人卻遭反殺的嫌犯，也是未付費就從緊急出口溜入地鐵站。

市警公共信息辦公室副局長謝帕德(Tarik Sheppard)表示，打擊逃票有助於將「壞人」擋在地鐵站外。市警捷運局長肯珀(Michael Kemper)介紹，今年以來，警方已逮捕了1700名地鐵逃票者，並向2萬8000名逃票者發了傳票。他強調，地鐵內法律和秩序的基調必須始於檢票口。

此外，市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)也介紹，警方正在試驗利用車站內監控攝影機識別並檢測武器的新技術，預計在未來幾天推出。

地鐵站 華埠 檢測

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