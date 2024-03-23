紐約客談／租與不租都難 房東怎麼辦

租霸問題在紐約市 愈來愈嚴重，這些人強占著屋子，既不交租，想趕走又得花上時間和金錢，讓不少房東 頭痛。

租霸現象過去在紐約市常見，但雖說房東可透過法律手段趕走租霸，但目前紐約市平均處理案件的時間為兩年，直到法院判決結果下來前，租霸仍可繼續居住，不需交租，也讓這些人更肆無忌憚。

紐約市的法律偏袒租客 ，也讓不少小房東遇上租霸，難以維權。就有華裔房東說，寧願將房屋閒置，否則萬一遇上惡房客，麻煩的只是自己。但誰說不出租，就不會遇上問題？

近日在曼哈頓一名女房東到閒置公寓中打掃，卻遭到兩名租霸持鈍器重毆致死，這兩人年僅18歲和19歲，他們從未租房，而是自行闖入閒置公寓住下，女房東只是恰巧碰上兩人，命喪黃泉。

根據警方，女房東的公寓可由電梯直達，但電梯需要特別的門禁鑰匙，兩人如何進入公寓內，目前仍不知道，僅知他們已在公寓內住了一段時間。

租霸是個問題，惡房東也是燙手山芋。受到不少華人房客支持的「正當驅逐」提案(Good Cause Eviction Bill)，目前仍在州議會卡關，支持提案的華人租客表示，有惡房東刻意不修繕房屋、製造噪音、不開暖氣等手法，讓租客受不了而自行搬離，等同「惡意逼遷」。

該提案則要求房東不能在沒有正當理由的情況下向租客施壓，使租戶免受不合理租金上漲和不當驅逐的威脅。

想要在解決租霸和惡房東的天平上取得平衡，考驗政府的能力，一旦袒向天平的任何一端，都會對另外一方造成傷害，而這樣的結果，可能需要漫長的過程，才能夠解決。