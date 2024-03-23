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商討無證客危機 亞當斯再南下邊境談判

記者張心／紐約報導
亞當斯宣布將允許將宗教場所、公校建築、圖書館等轉為平價屋。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布將允許將宗教場所、公校建築、圖書館等轉為平價屋。(市長辦公室提供)

紐約市府預計今春又將迎來大批無證客，市長亞當斯(Eric Adams)宣布本周末將再次訪問南部邊境視察，商討無證客問題的解決方案；他也宣布將啟動新一輪計畫，允許將宗教場所、公校建築、圖書館等轉為平價屋，應對隨之而來的住房危機。

亞當斯在22日表示，將於今(23日)再度開啟任期內第二次的南部邊境之旅。他此行由「格蘭德河谷天主教慈善組織」(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)負責人、修女諾瑪‧皮曼特爾(Norma Pimentel)邀請，「將在那裡和其他城市的領導人會面，一同商討無證客問題的解決方案。」

亞當斯曾在去年10月前往南美洲和中美洲，以探訪導致無證客危機的根本原因。他當時會見了民主黨籍的德州艾爾帕索(El Paso)市長利澤爾(Oscar Leeser)，共同商議對總統拜登施壓，但事實證明成效有限。

市府目前並未透露亞當斯此行的具體細節，不清楚市長將訪問的地點和陪同參訪的官員。但亞當斯的南下「踩」在關鍵節點上，就在21日艾爾帕索邊境附近，逾百名移民試圖非法進入美國，甚至不顧國民兵步槍阻攔，衝破邊境鐵絲網試圖闖越；市府預估新一輪的無證客湧入高峰即將到來，這將使本就不足的庇護系統更加不堪重負。

同日，亞當斯宣布擴大「同意之城」的住房機會計畫(City of Yes for Housing Opportunity)規模，將宗教場所、公校建築、廢舊圖書館等囊括在方案中，允許教堂、清真寺、寺廟等建築轉化為平價屋，認為這會給非營利組織帶來額外收入，同時也能緩解無證客、遊民、低收入群體湧入紐約而造成的住房危機。

「許多人不清楚當前的住房情況有多糟，我們只能不斷嘗試新方法來應對，感謝宗教團體和非營利的支持，我們能夠繼續為低收入和工薪階層民眾建設家園。」亞當斯的計畫將於年底前由市議會投票決定。

亞當斯 無證客 低收入

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