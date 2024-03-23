曼哈頓唯一華裔正、副局長 坐鎮上西城20分局

潘蘇利文(左)和周振賢，為全市唯一華人正、副局長組合。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約市這個多元及包容的都會中，亞裔 社群經歷了數十年的奮鬥與成長，終於在更多行業得以顯現，無一不是克服了無數挑戰和困難，在市警(NYPD)中也不例外；在更多華人 警員擔任要職之餘，位於曼哈頓上西區非華人區的第20分局，也是當前唯一由華人正、副局長領導的警局。

根據市警表示，毗鄰中央公園(Central Park)的20分局目前由副督察潘蘇利文 (Candida Punsullivan)擔任局長，及警官周振賢(Zhenxian Zhou)擔任副局長，兩人所轄管區域中包含多個博物館和藝術中心，也是少數的非傳統華人轄區由華人領導的案例。

當中，潘蘇利文出生於曼哈頓下東城並成長於布碌崙(布魯克林)，父母來自上海和香港，目前已從警20年，曾在全市八個不同分局或部門任職，還有多年行政管理經驗。她說，自己原畢業於佩斯大學(Pace University)金融專業，並順利進入金融行業工作，但因目睹九一一事件中警員的英勇事蹟，後決定在2004年加入市警。

她回憶說，那年恐襲是一個人生轉折，因看到警局、消防局等多部門合作，為生還者家屬帶去希望，從而感到幫助社區是自豪之事，但「從未想過職業生涯會走這麼遠」。作為當前唯一的女性華人局長並不容易，當中充滿挑戰和艱辛。

潘蘇利文說，剛加入警局時並沒有太多亞裔女性，但近年情況隨著亞裔人口提升有明顯改變。她說，如今在華埠和法拉盛以外的分局，幾乎均有亞裔警員，「缺口正不斷縮小」且女性也在增多。

潘蘇利文強調，亞裔無需被刻板印象框住，她鼓勵更多亞裔女性挑戰自己。

出生於廣東開平的周振賢則在2000年加入市警，幼時和家人移民美國的他說，成為警察是自小便有的夢想，大學畢業後他便直接進入警局。他說，當時亞裔同事並不多見，僅有五分局和109分局等地存在，但自己多年間和警局「一同成長」，如今許多主管已是亞裔。

他和潘蘇利文作為當下唯一的華人正、副局長組合，鼓勵更多亞裔加入警隊。兩人相信，通過增加市警的多樣性，可以更好地理解和服務於社區各個層面，且認為警察是一份充滿價值、責任和使命的工作。