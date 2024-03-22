內部庭審近半年後 昂旺遭市警解雇

昂旺參加內部庭審近半年後，遭市警解雇。(記者劉梓祁／攝影)

四年前被聯邦起訴指充當中方海外代理人的藏族華人警員白瑪達傑·昂旺 (Baimadajie Angwang)，自事發後便被市警(NYPD)停職，並於去年9月參加內部庭審，決定可否重返崗位；儘管他表示希望恢復職務，但警局已在日前決定將昂旺解雇。

據市警消息，總局局長卡班(Edward Caban)已在1月29日下令立即解雇昂旺，原因為違反命令，即未按要求前往內部事務調查科接受關於代理人案件的詢問。此前，警局在昂旺向市主計長辦公室遞交索賠申請後，向其發出內部聆訊通知，但他在律師指引下選擇缺席。

隨後，市警以解雇為目的發起內部庭審，並在近半年後公布結果。目前37歲的昂旺表示，缺席因市警未能提供相關文件，導致自方無法著手準備，因此正考慮將警局告至法庭。昂旺辯護律師布洛赫(Michael Bloch)也認為，警局或利用審訊展開「釣魚執法」，以找到更好理由解雇昂旺。

被解雇前，昂旺曾在轄區包括皇后區貝賽的111分局擔任社區事務警員，後於2020年9月在長島 家中被捕後，遭紐約東區聯邦法院控以四項罪名，包括非法充當中國代理人，但拒絕認罪。最終，檢方在去年初撤案。

昂旺表示，目前正與法律團隊考慮不同應對措施，且「不會放棄鬥爭」，因「歧視 性待遇不僅傷害了自身，也為社區樹立了一個不良先例」。他說，選擇不接受解雇結果，還為支持曾被錯誤指控、正遭受錯誤待和未來潛在的歧視受害者。市警則拒絕評論，表示以卡班所做決定為準。

卡班在解雇決定中寫道，市警作為「準軍事組織」，若成員無法服從並遵守其調查問詢，會削弱自身執行任務能力。此前，市警辯護律師佳勒特(Penny Bluford-Garrett)也表示，昂旺作為退伍軍人，應習慣於服從命令。出生在中國西藏的昂旺，曾在海軍陸戰隊服役並被派遣至阿富汗，他於2010年成為公民。

對此，布洛赫表示，警局本次判決標準不明，若按照紀律條文，昂旺面臨的最高處罰應該是20天停職，且許多犯下更嚴重的警員也得以保留工作。