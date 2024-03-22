紐約客談／應對中國挑戰 西方做好準備了嗎？

當今中國自由派知識分子的領軍人物秦暉近日在紐約市 參加一場學術會議，指出歐美在與中國打交道時，往往會用自己的語境去生硬套用到中國。這種問題意識的錯位，導致歐美民主世界與中國的互動，以及針對中國挑戰的策略，無法聚焦到真正的癥結，既無助於中國的改變也難以實現自己的目的。

在當今世界，雖然全球化讓各種聲音都能擁有舞台，但西方的話語霸權依舊處在難以撼動的統治地位。根據秦暉的理論，西方語境下的一些問題往往只存在於自由民主制度之內，而對於專制社會的特殊性往往不加考慮，而是生硬地套用自身的經驗，讓真正了解中國的人無不啼笑皆非。

秦暉以中國在加入WTO前的漫長談判過程舉例。他說，西方無論主張保護主義的左派還是主張自由市場的右派，都過分糾結於中國對於農業補貼上限的「入世」承諾，然而實際上他們根本不了解的是，中國和蘇聯這種共產極權國家，以「劫掠農民生產力」的方式去為政權的生存發展創造物質基礎，這是寫在他們的建政理論中的。中國事實上根本就不存在對農民的補貼，也根本不會在意承諾中的數字。「那麼談了這麼多年，到底在談什麼？」

秦暉指出，直到今日，美國兩黨在與中國進行貿易互動時，依舊找不準真正的問題。他說，中國對歐美的不公平貿易行為根本不在於補貼或關稅 ，而是中國的「低人權優勢」。針對農民的「身分性稅費」和「強制拆遷」、以及針對勞工 的「種姓式戶籍」和「工會權剝奪」，才是讓中國的勞動力成本優勢能夠席捲民主國家市場的根本原因。