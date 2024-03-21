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紐約客談／華人走線客請接受政府援助

紐約客談

隨著華裔走線客的日益增多，美國最大移民城市紐約的華社，也日益感受到走線客的存在和影響。當有的紐約市居民大喊無證客耗盡了城市資源，甚至要排斥走線客時，估計他們並沒有把華裔走線客包括在內。雖然華裔走線客人數並不少，但華人很少躺著吃政府的福利，而是更願意用自己的雙手早日打出一片天。

為什麼華人走線客很少去住庇護所，而是願意自己住幾個人一間的家庭旅館，去打黑工呢？最主要的原因恐怕是擔心危及自己移民美國的前途，害怕被遣返。

實際上，據知情者介紹，現在已經極少有移民被遣返，除非是有很特殊的原因。一般情況下，政府部門都會幫助移民留下來。華人走線客喜歡靠自己的第二個原因，恐怕是沒有依靠政府的習慣，而是更習慣依靠親戚朋友，總覺得政府高高在上，對政府的信任感和親近感比較低。實際上，美國的各級政府與其說是官府，不如說是服務部門，是為居民提供各種方便的。

實際上，華裔走線客在紐約出事的已經不少，一名走線客到紐約才兩個月，在屋外喝酒，突然摔倒在地，撒手人寰；一名走線客到紐約不到半年，竟查出身患癌症中晚期；一名走線客帶著妻子和年幼的孩子到紐約打拚，本來滿懷憧憬，三個月後才發現紐約的日子有多坎坷。

如果無證客能及早向政府求援，早期的體檢可以讓他們了解自己的健康狀況；政府提供的住處和福利，可以讓無證客生活得不那麼憋屈；健康保險也可以讓無證客在緊急情況下看病。總之，哪怕是偷渡來的，或者是走線來的，仍可以向政府求助，挺直腰桿維護自己的權益。

走線 華裔 移民

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