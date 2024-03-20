夜間搭地鐵 78%紐約市民感到不安全

最新民調顯示，更多市民認為地鐵不安全。(記者劉梓祁／攝影)

在疫情和移民危機的接連影響下，紐約市地鐵 系統治安問題頻頻成為關注焦點，州市府接連宣布加派警力及查包，以期改善治安，儘管如此仍有民調 顯示，高達78%的紐約市民在夜間乘地鐵時感到不安全，自2017年以來，增幅達24%。

根據無黨派財政監督組織「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)年度市民調查，僅有30%居民對市內生活質量給出積極評價，較2017年下降21%；委員會表示，本次受調對象超過6600名，且上一次進行全面調查是在2017年。

委員會主席雷恩(Andrew Rein)指出，可通過最新數據得出「一個簡單結論」，即「在提升市民生活質量方面，還有許多方面有待提高」。數據顯示，在針對地鐵安全的調查中，市民認為在2023年日間乘坐地鐵的安全感僅比2017年夜間乘坐地鐵時略有提高。

報告還指，在2023年有49%居民表示在白天時段乘坐地鐵時感到安全，與2017年相比下降32%。紀錄顯示，在2017年有46%的市民在夜間乘坐地鐵時感到安全。據市警數據，當年共發生292起凶殺案，為歷史低點之一，而去年則發生391起。

在一系列地鐵死傷事件發生後，市長亞當斯(Eric Adams)已增加巡警數量，州長霍楚(Kathy Hochul)則派駐千名周警和國民兵協助執法，並透過查包等措施，禁止乘客攜帶武器刀械進入地鐵系統；加派警力的行動，遭到部分人反對，認為「把地鐵變成戰場」，不過也有華人乘客感到更安全。

除了對地鐵的安全疑慮，民調中還發現，市民對政府的服務滿意度也下滑；自2017年以來，滿意社區清潔度的居民比例下降有13%，而對垃圾收集的滿意度下滑9%、對鼠患治理的滿意度下降18%。

委員會表示，居民對生活質量和城市服務的評價與過去「差距巨大」，以至「需很大努力才能恢復」。

而對市府評價中，僅有11% 居民認為其「明智地」使用稅金，較六年前的前市長白思豪(Bill de Blasio)時期的21% 有所下降。在此期間，對城市服務給予積極評價的受訪者比例也從44%下降至24%。