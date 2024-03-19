中國億萬富豪覃輝 紐約認罪

覃輝前妻頸部被勒出的血印。(紐約東區聯邦法院提供)

曾名列「福布斯」雜誌億萬富豪榜、香港 星美文化創辦人、56歲的中國公民覃輝(Hui Qin)，18日在紐約東區聯邦法院認罪，他被控以他人名義進行政治捐獻、移民欺詐、偽造身分文件等罪名。作為認罪協議的一部分，覃輝同意放棄他的「美國合法永久居民」身分。覃輝將面臨最高27年的監禁。自2023年10月2日被捕以來，覃輝一直被監禁。

非法政治獻金達上萬元

法庭文件稱，從2021年12月至2022年12月，覃輝以他人的名義向多名民選官員捐款，其中包括一名紐約市政治候選人、紐約東區一名國會眾議員、以及羅德島州一名國會議員候選人的競選委員會，他同意向這些被借用名義的人償還他們支付的政治捐款。

在上述競選委員會不知情的情況下，覃輝以虛假捐款者的名義捐贈了1萬1600元。這些競選委員會又於2022年，在不知情的情況下，向聯邦選舉委員會提交了虛假的捐款報告。

化名「李木林」辦永久居民

覃輝承認，2019年4月，他向美國移民局提交了虛假的永久居民申請。在該申請中，覃輝宣誓他從未使用過另一個名字。事實上，一名中國官員在2008年向覃輝提供了「李木林」(Muk Lam Li)的化名，從2008年到他提交永久居民申請期間，覃輝以李的化名，獲得了包括香港身分證、中國身分證和香港護照在內的身份文件。2017年9月左右，覃輝使用李木林的化名從中國向美國銀行轉賬500多萬元，其中一部分用於購買他居住的曼哈頓豪華公寓。

覃輝還承認騙取駕駛執照。2020年12月，覃輝從紐約開車到佛州 ，在佛州機動車管理局申請駕照，聲稱自己是佛州居民，但實際上，他當時是長島 老韋斯特伯里(Old Westbury)和曼哈頓的居民。回到紐約後，他又申請了紐約州的駕照。

因家暴前妻被逮捕

覃輝與前妻雖然已經離婚，但二人還是住在長島的老韋斯特伯里。2023年9月22日，當地警察局接到他前妻的報警電話，說覃輝用斧頭劈開了她臥室壁櫥用電子鎖鎖住的門。警察趕到現場後，當天就逮捕了覃輝，指控他犯有刑事損毀罪(Criminal Mischief)罪，在被簽發禁止騷擾令後，他獲得了保釋。

覃輝劈門使用的斧頭。(紐約東區聯邦法院提供)

被覃輝用斧頭劈爛的臥室壁櫥門。(紐約東區聯邦法院提供)

被覃輝用斧頭劈爛的臥室壁櫥門。(紐約東區聯邦法院提供)

警方後來經過調查發現，這並非覃輝第一次對前妻施暴。根據覃輝前妻與另一人的短信和照片，大約在2022年6月25日，在一次激烈的爭吵中，覃輝動手勒了前妻的脖子，照片顯示覃輝前妻的脖子上出現了多處血印。

還涉及中國民事訴訟

除了非法政治獻金、偽造身分和刑事損毀罪以外，覃輝還是中國一項民事訴訟的被告，該訴訟要求執行一項針對被告的4億5000萬元的仲裁裁決，目前，法官Katherine Polk Failla正處理此案。

這項民事訴訟還指控覃輝在中國方面啟動相關訴訟後不久的一系列交易中，僅以十元的價格，將其長島老韋斯特伯的住宅所有權轉讓給了前岳母和前妻。法官認為這些交易的時間安排和價格表明，轉讓並非出於真正的商業目的，因此對被告下達了民事藐視令。

2018年，「福布斯」雜誌將覃輝列入億萬富豪榜，當時估計其經資產為18億元。覃輝有中國「民營傳媒富豪第一人」的稱號，在北京、上海等地曾擁有數十家傳媒公司。