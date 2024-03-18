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59歲華人苗玉昌退休拒做油膩男 東京到紐約半馬2周3賽

記者范航瑜／紐約報導
苗玉昌(中)以1小時29分25秒的成績完賽，再次證明了自己作為五年老將的實力。(受訪者提供)
苗玉昌(中)以1小時29分25秒的成績完賽，再次證明了自己作為五年老將的實力。(受訪者提供)

在17日舉辦的紐約半程馬拉松中，苗玉昌以1小時29分25秒的成績完賽，再次證明了自己作為五年老將的實力。僅在過去兩周，59歲的他就參加了三場比賽，包括專程飛往東京參加的馬拉松，和一場50哩的田徑選拔賽。

曾經是軟件工程師、也涉足過地產等多個行業的苗玉昌，在退休後決定尋找一項愛好來豐富自己的生活。考慮多項活動之後，他最終選擇了跑步。在他看來，跑步不受時間和地點限制，也無需特殊器材，不僅有助於健康，還能幫助他保持良好體形，「年紀大了，我也不想成為油膩的中年人，我想通過跑步來保持健康和活力，」苗玉昌說。

今年是苗玉昌第三次參加紐約半程馬拉松。對他而言，紐約半馬尤為特別。據他介紹，除了最大的幾項馬拉松賽事，很少有賽事的參與人數破萬，大多都是幾千人，甚至有一些只有幾百人。紐約半馬在紐約這一世界聞名的大都市舉行，參與人數又高達2萬5000人，聲勢浩大，讓苗玉昌印象深刻。

「跑過時報廣場的那一刻尤其激動。平常人山人海的時報廣場專門為我們騰出道路，那一刻我只想縱情地奔跑。」苗玉昌說。據他回憶，路上還有人呼喊他的名字。華埠是他在本次半馬中最難忘的另一處地方。華埠沿線觀眾大多都是華人，聽到身邊響起的中文加油聲，苗玉昌感到格外親切。

苗玉昌兩周前參加了東京馬拉松。在受時差影響的同時，他同樣取得了優異成績。上周，在長島的一場美國田徑賽選拔賽中，他獲得了第三名的好成績。對於剛開始參與這項運動的新手，苗玉昌建議不要過分關注成績，而應該專注於慢跑、長跑並持之以恆。他自己每天至少跑步二到四個小時，無論颳風下雨。在過新年時，為了彌補節日的過量飲食，他甚至會跑上六個小時。

對苗玉昌而言，紐約半馬只是今年眾多跑步比賽的開始。他期待著即將到來的夏日賽事，尤其是那些在大自然中進行的比賽。「在山川、瀑布、森林中奔跑，那種震撼人心的壯美，是城市生活中無法體驗的，」苗玉昌說。

馬拉松 華埠 時報廣場

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