改善地鐵治安 特別小組會議首次召開

霍楚召開特別會議，聯合多部門打擊地鐵犯罪。(取自州長辦公室)

儘管紐約市警(NYPD)已增加巡警數量，且州府派駐千名警力及國民兵聯合執法，但地鐵系統內的傷人和槍擊 案件仍在發生；統計顯示，槍案正在快速增加且受害者數量已超去年，為此州長霍楚 (Kathy Hochul)已召開首次特別小組會議。

市警統計顯示，儘管室外槍擊事件數量目前呈下降趨勢，但地鐵系統內的槍案正大幅增加。本年至今，地鐵內槍擊受害者的數量已超過去年全年，其中包括上月布朗士(Bronx)地鐵站 所發生槍案，導致多名月台上的旁觀者受傷。

此外，地鐵中的槍枝逮捕事件也有所增加，今年迄今已有17起，而2023年全年則為八起。據警方數據，雖本年2月與往年同期相比，交通系統內犯罪率下降15%，但本年至今的交通犯罪率較去年上升13%。

為改善地鐵治安，霍楚召開「地鐵和交通安全工作組」的首次會議，與大都會運輸署(MTA)、五區地區檢察官、州警和市警等多部門協調應對地鐵近期發生的事件；在舉辦會議前一天，布碌崙(布魯克林)發生地鐵槍案，一名男子頭部中多槍。

霍楚對槍案「感到震驚」，並表示不希望乘客擔心自己可能成為槍擊或傷人事件的受害者。霍楚認為，解決地鐵犯罪率近期上升的唯一方法，便是多政府部門協調與合作，因此將和市長亞當斯(Eric Adams)等人共同商討對策。

根據州府，作為地鐵安全計畫的一部分，此特別小組旨在改善執法部門、交通人員和地區檢察官之間的協調，從而令其能夠共享信息，以便追究危險累犯的責任。根據公告，本次會議的內容包括加強各區之間和早期協調和阻止慣犯的策略，以及證據處理的相關流程。