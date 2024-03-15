楊安澤前競選助理孫曉光 因癌突逝

孫曉光生前照片。(取自悼念頁面)

此前參選總統的華裔楊安澤 (Andrew Yang)，時任其競選助理孫曉光(Don Sun)於13日下午因癌症 去世；由於他在東、西兩岸華人 社區多年的服務和倡導工作，多人對他的突然離去感到震驚和悲痛。

根據家屬在社群媒體發文，孫曉光於13日下午5時52分逝世，但「在生命的最後時光有家人陪伴」，因此辭世前「沒有受到痛苦」。在孫曉光去世兩日前，楊安澤發文指，他多年的共事夥伴在一次緊急就診中查出罹癌，目前正在與癌症抗爭。

本年初，孫曉光曾被多次送入急診，但在接受密集治療後寫下「 一個月臥床不起的我，大難不死，必有後福」，並期待「早日重回高爾夫球場和選舉舞台」。在他入院後，楊安澤曾到西岸探望。

辭世消息公布後，楊安澤表示，孫曉光是「華人社區、亞裔群體乃至全世界的」親密朋友和無私領導者，且他的行為影響和啟發了無數的人。

楊安澤回憶，在兩人為選舉合作時，無論處於什麼情況，孫曉光總會面帶標誌性的微笑說出「不用擔心我」。

楊安澤計畫成立基金會，紀念孫曉光的生平和成就，同時幫助青年人接觸和學習政治工作。

曼哈頓華埠社區人士表示，孫曉光不僅是楊安澤競選團隊的重要成員，更是積極推動華人參與政治的倡導者。

醫師陳建閃回憶，在2021年曾與孫曉光共同為參加市長選舉的楊安澤募款，印象中他是一位富有同情心、關心亞裔社區的行動者。