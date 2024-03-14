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女性接孩子放學易成搶匪目標 巡邏隊：隨時提高警覺

記者邢易霖 / 紐約報導
近日在華社有搶匪鎖定放學接孩子的家長行搶，特別是帶著孩子的女性。(記者顏嘉瑩/ 攝影)
近日在華社有搶匪鎖定放學接孩子的家長行搶，特別是帶著孩子的女性。(記者顏嘉瑩/ 攝影)

不少華人有感近日社區治安變差，有搶匪鎖定放學接孩子的家長行搶，特別是帶著孩子的女性，也讓家長感到害怕；紐約公共安全巡邏隊提醒，民眾應該隨時提高警覺、注意周邊環境，同時在接送孩子時，也要避免攜帶貴重物品出門。

華裔家長呂女士表示，自從聽說了幾起搶劫事件後，她現在接送孩子時總是提心吊膽，放學後都不敢在外逗留太久，每次都抓緊時間回家；另一位家長張先生則說，因為擔心妻子帶著孩子在外面不方便，就改成他每天負責接送孩子。

陳女士是一位關心社區治安的家長，她對法拉盛治安狀況感到擔憂。她觀察到，在無證移民進入社區後，有感社區治安變差。她建議女性應增強個人保護意識，晚上回家時也要注意在路上有沒有被尾隨，確保安全後再進入家門。

公共安全巡邏隊呼籲民眾提高警覺，避免攜帶貴重物品出門接送孩子。(記者邢易霖 / ...
公共安全巡邏隊呼籲民眾提高警覺，避免攜帶貴重物品出門接送孩子。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛當地一家幼兒園的代表表示，為了確保孩子們的安全，學校持續與家長保持溝通，強調在外出時家長應緊牽孩子的手。

紐約公共安全巡邏隊副隊長李啟基表示，家長們在任何時刻都應保持高度警覺，若遇搶應避免反抗，以免引發更大的危險。同時無論損失大小，都應報警，因為警方會根據報案數據分配警力，調整巡邏範圍。

為避免成為犯罪分子行搶目標，他建議民眾出門應避免佩戴珠寶、手表或昂貴手袋，家長們也可考慮創建聯絡群組，與孩子同班的其他家長互相協作，共同規畫安全的接送路線。

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