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華女遭黃妮可槍殺焚屍 又一幫兇被捕

記者劉梓祁／紐約報導
華裔黃妮可遭槍殺焚屍，兩年後幫兇被捕。(本報檔案照)
華裔黃妮可遭槍殺焚屍，兩年後幫兇被捕。(本報檔案照)

華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)及其男性友人於兩年前，於布朗士車內被槍擊後焚屍，警方表示兩人的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，並於去年3月逮捕兇嫌桑德斯(Jahmel Sanders)；近日警方再逮捕一名幫兇，原因為提供逃跑車輛。

根據市警紀錄，在2022年5月16日凌晨，23歲的黃妮可和22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)被發現死於布朗士(Bronx)海岸路(Shore Rd.)旁一輛被燒毀車輛內，且兩人屍體均成焦狀；經屍檢確認，兩人頭部均有中彈，隨後遭到焚屍。

警方消息指，涉案幫派「下山幫」(Down the Hill)的24歲成員庫亞(Rahel Cuya)已因參與本次謀殺被捕，將面臨大量相關指控。消息稱，庫亞已被檢方起訴，原因為在案犯當天提供車輛予主犯逃跑，且在兩名死者被綁架時都在現場。

此前，市警在案發後表示，在燒毀車輛被縱火前，黃妮可和帕瑞拉便已死亡。隨後，當局將嫌犯鎖定為31歲的桑德斯(Jahmel Sanders)和34歲的桑提亞哥(Steven Santiago)，前者已在去年3月被捕。

調查顯示，兩人死亡涉及曼哈頓下東城黑幫爭鬥。案發前，黃妮可曾遭下山幫成員竊走錢包，並隨後向另一幫派「上山幫」(Up the Hill)抱怨此事，由此引發上升為幫派爭端的暴力行為。據了解，桑德斯與桑提亞哥均為下山幫成員。

消息稱，儘管兩方曾有互相交火歷史，但謀殺案件則較少發生。在華埠格蘭街(Grand St.)經營「華隆」中餐館的黃妮可母親陳艾米(Amy Chan)，表示，黃妮可曾試圖幫助兩位嫌犯解決餐食問題。

調查還顯示，帕瑞拉曾是社區學院的籃球隊員，並自中學起與黃妮可相識，但並未捲入本次幫派糾紛，屬被連帶謀殺。警方表示，庫亞將在布朗士刑事法庭接受審判，面臨包括兩項謀殺和兩項過失殺人在內的一系列指控，以及綁架、縱火、搶劫和重大盜竊。

據悉，本次抓捕由市警布朗士暴力重罪小組和槍枝暴力管制部門執行。此前被捕的桑德斯，被控謀殺、過失殺人、搶劫、重大盜竊、綁架和非法使用槍枝等罪名，目前被關押在雷克島監獄。警方表示，桑提亞哥目前仍在被通輯中。

布朗士 桑德斯 曼哈頓

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