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紐約客談／鴨腸、山楂果和亞洲鯉魚

紐約客談

紐約6名華人因為從中國進口違禁的鴨腸、鵝腸和鴨血，遭警方逮捕。或許外族裔人士覺得不可思議，進口這些鴨腸、鵝腸和鴨血幹什麼，而且還冒著犯罪的風險。但華人很清楚，鴨腸、鵝腸是用來涮火鍋的，鴨血是有名的食材。中華美食冠絕全球，但不得不說，中華飲食的一些用料也確實頗為出人意表。

華裔或許對這六名被捕的華人深表同情，不就是進口一些中國的食材嗎？但美國海關並非這麼看問題，實際上，從中國進口各種生肉生魚，各種禽類，各種水果和活的植物都是非法的。美國政府擔心的是食物安全和生物安全。這些食物有可能帶來罕見的病毒和細菌，造成疫情爆發難以控制。這些食物也有可能帶來異類物種，導致某種生物的氾濫。在這6名紐約華人的案件中，他們還進口了山楂果，但這也是違法的，因為擔心山楂果內可能寄生著異類的昆蟲或病菌。

曾幾何時，美國引進亞洲鯉魚(中國的青魚、草魚、鯉魚、鯽魚等)用來清理水源，但這看似無害且美味的淡水魚在美國水域居然凶猛無比，沒有天敵，很快在美國的淡水流域氾濫成災。美國人不吃這些魚更助長了它們的蔓延。最後，美國政府不得不關閉某些河道的水閘，才阻止了亞洲鯉魚蔓延到密西西比河流域。這就是「生物入侵」的有力例證。

中國移民帶到美國的是中國胃，多少年也改不了，總喜歡地道的中國食材。對於商家來說，是否應該考慮因地制宜，從美國本地生產和提取食材，而不是從中國非法進口。這樣做雖然成本高些，但還是值得的，或許還給自己打開了一條生財之道。

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