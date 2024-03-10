向日葵藝術教育中心華童訪史島老人院 歌舞表演溫馨

一群華裔孩童和青少年日前造訪史島的老人院慰問長者。(讀者提供)

為關懷史泰登島 老人院的年長者們，「向日葵藝術教育中心」日前率領一群華裔 孩童造訪史島的老人院，為長者們演奏和表演舞曲，帶給數十位老人歡樂；據家長表示，長者們全程投入，對表演甚是滿意，當日的氣氛非常溫馨。

一群華裔孩童和青少年日前造訪史島的老人院慰問長者。(讀者提供)

在指導人員和家長的組織和帶領下，十多名華裔小朋友來到位於北灘的丁香湖老人院(Clove Lakes Healthcare and Rehabilitation Center)，帶來多種風格的舞蹈表演，例如拉丁舞、中華民族舞蹈「春雨悄聲」、「歡快小雨」、「可愛的中國公主」等。

演出服和表演都令人眼睛為之一亮，還有家長別出心裁，自行縫製蓮花、扇子等道具，為舞台效果增色不少；另外孩童也帶來樂器表演。

家長表示，擔心長者生活無聊、煩悶，定期舉辦慰問老人院的活動，一方面也提供孩子們表演平台，一個小時的表演中，老人家都全神貫注地欣賞，看到他們臉上的笑顏，孩子們的努力也獲得很大的肯定。

家長也分享，該教育中心的音樂組中，有一名正在加州 讀書的小女孩阿曼達(Amanda)，在表演日前夕，她和妹妹用打工賺來的錢，請母親買了一些小禮物送給長者們，這份心意令在場所有人感動，也希望能繼續傳遞這樣的愛心。