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紐約客談／權錢交易 紐約遊說痼疾難根治

紐約客談

遊說(lobbying)在美國公共領域中無處不在。尤其在大選之年，兩黨為了吸引選民支持，進行了大肆的造勢活動，使得政治遊說的問題更加凸顯。近來法拉盛旁擬建賭場的計畫鬧得沸沸揚揚，便是遊說團體在從中作祟。儘管遭到當地華裔社區強烈反對，但專職的政治說客在幕後操縱、拉攏政客，使得這一計畫仍舊暢通無阻地在市府及議會通行。

遊說的概念源自於「大堂」(lobby)一詞，原本指的是一個等待空間，後來轉化為一種影響政治過程的專業職業。在紐約市，政治遊說的影響尤為突出，市書記官辦公室公布的年度報告顯示，當地的說客去年收入高達1億3096萬元。而房地產行業更是占據了遊說支出的三分之一，遠高於其他任何行業。

遊說已深植於紐約的政治系統，成為扭曲民主透明政治過程的痼疾。諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲(Joseph Stiglitz)指出，「金錢政治」擴大了利益集團的訴求，導致政策制定偏離了普羅大眾的利益。以紐約大都會棒球隊老闆柯恩為例，他為推動法拉盛賭場項目不惜斥資近140萬元於政治遊說。似乎只要有足夠的金錢，即可為任何目的獲得政府及公眾的認可，無論其本質如何。

僅有資金豐沛的利益集團得以參與龐大的遊說活動。大企業和大集團利用遊說和公關手段隨心所欲，侵蝕了弱勢群體發聲的機會。正如李普曼所言，一個無法透過資訊辨識謊言的社會，無法擁有自由。在一個政治受金錢支配的體制中，政治與公共利益的糾葛遠非單純加強監管就能解決。遊說的痼疾，恐怕不易根治。

法拉盛 大都會 諾貝爾

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