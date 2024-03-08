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詐騙、竊盜增 當心陌生人搭訕

記者邢易霖 / 紐約報導
市警109分局社區警務會上，警方呼籲當地社區居民提高警覺，外出時保管好自身財物。(記者邢易霖 / 攝影)
市警109分局社區警務會上，警方呼籲當地社區居民提高警覺，外出時保管好自身財物。(記者邢易霖 / 攝影)

由於詐騙、車輛盜竊案不斷增加，轄管包括皇后區法拉盛的市警109分局，近日在社區警務會上分享，轄區內有犯罪分子近期出現在加油站附近，故意與車主搭訕聊天，趁機與團伙盜取車內財物和錢款，另外也有在路邊佯装車輛故障，尋求過路車輛的幫助，進一步搶劫的手法，呼籲民眾提高警覺。

一位住在白石(Whitestone)的男性居民分享，不久前，他去加油站加油時，遇到一個陌生人上前搭訕。由於他的油箱是在駕駛員一側，他的關注點一直在油槍和油價上，未觀察到車輛另一側的情況。犯罪分子趁他分心之際，與團夥從車輛的另一側偷走了他的錢包和iPad。他說：「這個人見到我，好像我們是多年的老友，極其熱情的態度與我交談。」

還有一位女性居民表示，社區有時會出現一些吉普賽人，將車停在路邊，假裝車輛故障。他們的車上面標有「非紐約牌照，來自伊利諾州」，由此吸引過路人關注，說車子出問題，請求幫助。

等到民眾上前幫忙後，對方就會開始訴說一番悲情故事，試圖騙取他們的同情心之後，開始索要現金或其他物品；她說：「我上次想要幫助他們時，突然注意到一名男士迅速地調整了他車輛前端的牌照。緊接著，一位體型較大的女士出現，纏著不讓我走。」

市警109分局警員Lisi表示，無論何時，民眾在外應提高警惕，盡量多觀察周圍環境，避免與陌生人過度交流，特別是在進行金錢或貴重物品交易的場合。犯罪分子常利用人們的疏忽大意，採取分散受害人注意力的方式進行偷竊。建議車主在加油、換輪胎等情況下鎖上車門，並不要把貴重物品放在車內顯眼的地方，以減少成為犯罪下的受害者。

此外，有許多民眾反映，不少商業車輛長時間違規停放在住宅區附近，這不僅給他們的日常出行帶來困擾，還存在一些安全隱患。警方表示，若商業車輛違規停放超過72小時，民眾可以報警處理。他們收到報告後，將在該車輛上標記，並開始進行觀察，同時嘗試聯繫車主。車主由此獲得七天的時間將車輛移走。如果車主未在規定時間內處理，警方將會連絡拖車公司，將違規車輛拖走。

加油站 法拉盛 油價

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