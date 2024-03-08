新報告：去年紐約市過半亞裔受訪者 遭仇恨攻擊

根據非營利組織「美國亞裔基金會」報告顯示，去年有超過一半的亞裔曾遭受仇亞犯罪，但報警的人數卻僅不到一半。(記者張心／攝影)

根據紐約市 警數據，疫情 後至今，全市仇亞犯罪有明顯減少，但非營利組織「美國亞裔 基金會」(The Asian American Foundation)7日發布的最新報告顯示，紐約市的亞裔群體在2023年間，有超過一半的人遭受了種族仇恨行為，但僅有不到一半的受害者向外界報告了這些遭遇，顯示官方數據與真實情況存在差距。

仇亞仍猖獗 與官方數據差距大

「美國亞裔基金會」報告指出，54%的受訪者在過去12個月中，曾經受侮辱、騷擾、威脅或身體攻擊；62%的受訪者表示，他們親眼目睹其他的亞裔民眾遭受以上事件；另外曾親身經歷仇亞犯罪的所有受訪者中，有21%的人遭到身體攻擊。

這份報告是針對紐約市1000名亞裔民眾採訪後做出，調查以英語、中文、韓語和孟加拉語進行。

「美國亞裔基金會」表示，調查發現，個人安全和保護缺乏仍然是紐約亞裔生活中的首要關注點，即使政府最新調研顯示，仇亞犯罪比疫情期間有所下降，但政府機構收集的數據可能與實況存在相當大的差異。

多數受訪亞裔不願聲張或求助

「由於文化認知和語言不通，導致亞裔向外界尋求幫助的擔憂心理加重」，「美國亞裔基金會」區域主任Eugena Oh指出，20%的受訪者說，他們因「感到羞愧和尷尬」而不願向外界報告和尋求幫助，還有42%的受訪者表示，「不想引起外界注意」，「這導致67%的受訪者認為，只有與警方先建立良好關係，才敢求助」。

定罪門檻依舊很高 放棄報警

近期許多研究和調查已發現，亞裔真正遭受的仇恨經歷與政府的統計數據存在差異。紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York)近期分析了2021年前三個季度中，在紐約市發生的233起仇亞犯罪事件，發現僅有七起被定罪為「仇恨犯罪」。當地法律對此類犯罪的定罪門檻依舊很高，比如被攻擊時，必須同時伴有仇恨言論或其他標示。

聯邦民權委員會(U.S. Commission on Civil Rights)在2023年10月發布的報告中就指出，由於缺乏對仇恨犯罪的指控、起訴和定罪，導致許多亞裔放棄向警方報告自己的遭遇。

市警局發言人對此拒絕發表評論。民權律師歐陽蕭安認為，當局必須對此問題給出回應，增加警員巡邏不一定是解決之道，「這不一定能夠緩解警察與社區的關係」，市府還需要對市民的心理健康和遊民問題增加更多投資。