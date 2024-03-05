紐約客談／未考量外賣郎需求 充電站恐淪擺設

近十年來，外賣行業的蓬勃發展，不僅改變了餐飲業的經營模式，也塑造了外賣郎這一新興職業。這些在城市間穿梭的外賣郎，成為一個城市商業活力的體現。然而，最近頻發的鋰電池爆炸事件，為這一職業蒙上了陰影。市交通局在近日揭幕了全國首個專為外賣郎設計的電動車 充電站，本應是一個值得慶祝的進步，然而這種充電站的商業化運作方式，缺乏對實際需求的深入研究和考量，讓人不禁擔憂它們是否將很快淪為下一個曇花一現的實驗品。

面對著氣候變化的考驗，電動交通工具當然代表著清潔的未來出行。然而就現在來看，這樣的未來前景並不光明。近五年來，與電動車鋰電池相關的火災事件，增長了近九倍，僅2024年前兩個月發生的火災，就已超過2019年全年。從州議會到市議會，鋰電池安全問題已是老生常談，但相關法規卻遲遲未能落地。雖然交通局和消防局不斷呼籲外賣郎不要將電池帶回家充電，但由於缺乏明確的法律禁令，很多外賣郎仍圖省事在家充電。

市交通局推出電池交換櫃形式的充電樁，看似能夠吸引更多外賣郎在途中充電而不打斷工作，卻欠缺了對外賣郎基本情況的考量。這種充電站僅支持特定品牌的電池，迫使外賣郎不得不再次投入購買電池的費用。許多華人 外賣郎表示，電池價格不菲，大多數人只能負擔一塊電池。

充電費用的問題也是外賣郎們關注的焦點。雖然目前充電服務還處於免費試點階段，但未來的收費標準尚未明確。如果未來的充電費用仍然過高，很多外賣郎可能會繼續選擇在家充電以節省成本，這樣一來，新推出的充電站，也只不過是政府撈金的另一個實驗品而已，最終難免淪為擺設。