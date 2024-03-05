法拉盛遊民所建案 確認即將動工

玉蘭花園項目效果圖。(亞平會提供)

針對法拉盛市中心39大道133-04號的過渡性住房建案，擁有該片土地的亞洲人平等會(AAFE)4日向本報確認，包括市遊民 服務局(Department of Social Services，簡稱DHS)、市樓宇局在內的市府多個機構，已經簽署有關該建案的所有文件與合約，即日起將拆除建地外墻，下周起即將動工，該場所將接收無家可歸家庭，將設宵禁 ，不接收走線 移民。

亞平會4日表示，這個名為「玉蘭花園」(Magnolia Gardens)的項目，將為帶有21歲以下孩童及未成年的無家可歸家庭提供總共90套的住房單元，每個單元都配有廚房及浴室。它將優先安置在皇后區第七社區委員會轄區居住或有孩童在此就學的家庭，不接收走線移民和單身男子遊民。無家可歸家庭在此居住一段時間後，再轉至永久性的經濟適用房。

亞平會也說，「玉蘭花園」也將成為紐約市首個提供亞洲語言與文化服務的過渡性住房場所，其中包括中文及韓文。屆時，住所內將設宵禁，保證公共安全。即日起則將拆除建地外墻，預計在下周開始動工，施工期約20個月。

他們也說，包括機構合作夥伴等諸多項目細節，預計將在兩周內再召開公共社區會議。

本報記者4日晚走訪建地時，發現已有一台機器架停在建地中央，不過當時並無作業，也未有工作人員在內。

據了解，「玉蘭花園」採用了「房屋服務與機搆共同合作」(Housing Services & Retention Collaborative)的模式，目前的土地持有者亞平會，將與運營該項目的「都市資源機構」(URI)共同擁有玉蘭花園。